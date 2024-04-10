https://ria.ru/20240410/bilety-1939106486.html

"Аэрофлот" продлил возможность переоформить билеты в Оренбург и Орск

"Аэрофлот" продлил возможность переоформить билеты в Оренбург и Орск - РИА Новости, 10.04.2024

"Аэрофлот" продлил возможность переоформить билеты в Оренбург и Орск

"Аэрофлот" продлил возможность вынужденного переоформления билета для пассажиров, вылетающих в период до 20 апреля в Оренбург и Орск, говорится в официальном... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T15:02

2024-04-10T15:02

2024-04-10T15:02

орск

оренбург

урал

аэрофлот

прорыв дамбы в орске

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. "Аэрофлот" продлил возможность вынужденного переоформления билета для пассажиров, вылетающих в период до 20 апреля в Оренбург и Орск, говорится в официальном Telegram-канале авиакомпании. Прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал, произошел 5 апреля. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. По последним данным, в Орске затоплены почти 7 тысяч жилых домов. Эвакуированы 2493 человека, в том числе 797 детей. "Аэрофлот" принял решение о продлении возможности вынужденного переоформления билета для пассажиров, вылетающих в период до 20.04.2024 в Оренбург и Орск", - говорится в публикации. Рейсы "Аэрофлота" в Оренбург и Орск выполняются в соответствии с расписанием, уточнили в компании.

https://ria.ru/20240406/damba-1938217181.html

орск

оренбург

урал

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

орск, оренбург, урал, аэрофлот, прорыв дамбы в орске