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"Аэрофлот" продлил возможность переоформить билеты в Оренбург и Орск - РИА Новости, 10.04.2024
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15:02 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/bilety-1939106486.html
"Аэрофлот" продлил возможность переоформить билеты в Оренбург и Орск
"Аэрофлот" продлил возможность переоформить билеты в Оренбург и Орск - РИА Новости, 10.04.2024
"Аэрофлот" продлил возможность переоформить билеты в Оренбург и Орск
"Аэрофлот" продлил возможность вынужденного переоформления билета для пассажиров, вылетающих в период до 20 апреля в Оренбург и Орск, говорится в официальном... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T15:02
2024-04-10T15:02
орск
оренбург
урал
аэрофлот
прорыв дамбы в орске
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. "Аэрофлот" продлил возможность вынужденного переоформления билета для пассажиров, вылетающих в период до 20 апреля в Оренбург и Орск, говорится в официальном Telegram-канале авиакомпании. Прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал, произошел 5 апреля. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. По последним данным, в Орске затоплены почти 7 тысяч жилых домов. Эвакуированы 2493 человека, в том числе 797 детей. "Аэрофлот" принял решение о продлении возможности вынужденного переоформления билета для пассажиров, вылетающих в период до 20.04.2024 в Оренбург и Орск", - говорится в публикации. Рейсы "Аэрофлота" в Оренбург и Орск выполняются в соответствии с расписанием, уточнили в компании.
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орск, оренбург, урал, аэрофлот, прорыв дамбы в орске
Орск, Оренбург, Урал, Аэрофлот, Прорыв дамбы в Орске
"Аэрофлот" продлил возможность переоформить билеты в Оренбург и Орск

"Аэрофлот" продлил возможность переоформления билетов на рейсы в Оренбург и Орск

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкБилетные кассы авиакомпании "Аэрофлот"
Билетные кассы авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Билетные кассы авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. "Аэрофлот" продлил возможность вынужденного переоформления билета для пассажиров, вылетающих в период до 20 апреля в Оренбург и Орск, говорится в официальном Telegram-канале авиакомпании.
Прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал, произошел 5 апреля. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. По последним данным, в Орске затоплены почти 7 тысяч жилых домов. Эвакуированы 2493 человека, в том числе 797 детей.
«
"Аэрофлот" принял решение о продлении возможности вынужденного переоформления билета для пассажиров, вылетающих в период до 20.04.2024 в Оренбург и Орск", - говорится в публикации.
Рейсы "Аэрофлота" в Оренбург и Орск выполняются в соответствии с расписанием, уточнили в компании.
Прорыв дамбы в Орске - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
Стала известна причина прорыва дамбы в Орске
6 апреля, 12:03
 
ОрскОренбургУралАэрофлотПрорыв дамбы в Орске
 
 
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