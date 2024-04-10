https://ria.ru/20240410/armeniya-1939065729.html

Песков назвал Армению близким партнером и союзником России

Песков назвал Армению близким партнером и союзником России - РИА Новости, 10.04.2024

Песков назвал Армению близким партнером и союзником России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Армения - близкий партнер и союзник РФ, значение двусторонних отношений трудно переоценить. РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T12:56

2024-04-10T12:56

2024-04-10T13:26

армения

россия

дмитрий песков

политика

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Армения - близкий партнер и союзник РФ, значение двусторонних отношений трудно переоценить. "Вы знаете, что Армения – это наш близкий партнер, это наш союзник. Страна, с которой нас объединяют и многие интеграционные форматы, и, конечно же, исторические двусторонние отношения, гуманитарные отношения, значения которых трудно переоценить. Разумеется, в столь тесном диалоге могут рождаться какие-то проблемы", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что диалог России и Армении на рабочем уровне идет, и выразил надежду, что все сложные моменты в отношениях, появившиеся в последнее время, будут находить решение.

https://ria.ru/20240212/armeniya-1926822457.html

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Кирилл Волков

армения, россия, дмитрий песков, политика