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Песков назвал Армению близким партнером и союзником России - РИА Новости, 10.04.2024
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12:56 10.04.2024 (обновлено: 13:26 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/armeniya-1939065729.html
Песков назвал Армению близким партнером и союзником России
Песков назвал Армению близким партнером и союзником России - РИА Новости, 10.04.2024
Песков назвал Армению близким партнером и союзником России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Армения - близкий партнер и союзник РФ, значение двусторонних отношений трудно переоценить. РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T12:56
2024-04-10T13:26
армения
россия
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Армения - близкий партнер и союзник РФ, значение двусторонних отношений трудно переоценить. "Вы знаете, что Армения – это наш близкий партнер, это наш союзник. Страна, с которой нас объединяют и многие интеграционные форматы, и, конечно же, исторические двусторонние отношения, гуманитарные отношения, значения которых трудно переоценить. Разумеется, в столь тесном диалоге могут рождаться какие-то проблемы", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что диалог России и Армении на рабочем уровне идет, и выразил надежду, что все сложные моменты в отношениях, появившиеся в последнее время, будут находить решение.
https://ria.ru/20240212/armeniya-1926822457.html
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армения, россия, дмитрий песков, политика
Армения, Россия, Дмитрий Песков, Политика
Песков назвал Армению близким партнером и союзником России

Песков: значение двусторонних отношений России и Армении трудно переоценить

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Армения - близкий партнер и союзник РФ, значение двусторонних отношений трудно переоценить.
"Вы знаете, что Армения – это наш близкий партнер, это наш союзник. Страна, с которой нас объединяют и многие интеграционные форматы, и, конечно же, исторические двусторонние отношения, гуманитарные отношения, значения которых трудно переоценить. Разумеется, в столь тесном диалоге могут рождаться какие-то проблемы", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что диалог России и Армении на рабочем уровне идет, и выразил надежду, что все сложные моменты в отношениях, появившиеся в последнее время, будут находить решение.
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