https://ria.ru/20240410/armeniya-1939065729.html
Песков назвал Армению близким партнером и союзником России
Песков назвал Армению близким партнером и союзником России - РИА Новости, 10.04.2024
Песков назвал Армению близким партнером и союзником России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Армения - близкий партнер и союзник РФ, значение двусторонних отношений трудно переоценить. РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T12:56
2024-04-10T12:56
2024-04-10T13:26
армения
россия
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Армения - близкий партнер и союзник РФ, значение двусторонних отношений трудно переоценить. "Вы знаете, что Армения – это наш близкий партнер, это наш союзник. Страна, с которой нас объединяют и многие интеграционные форматы, и, конечно же, исторические двусторонние отношения, гуманитарные отношения, значения которых трудно переоценить. Разумеется, в столь тесном диалоге могут рождаться какие-то проблемы", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что диалог России и Армении на рабочем уровне идет, и выразил надежду, что все сложные моменты в отношениях, появившиеся в последнее время, будут находить решение.
https://ria.ru/20240212/armeniya-1926822457.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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армения, россия, дмитрий песков, политика
Армения, Россия, Дмитрий Песков, Политика
Песков назвал Армению близким партнером и союзником России
Песков: значение двусторонних отношений России и Армении трудно переоценить
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Армения - близкий партнер и союзник РФ, значение двусторонних отношений трудно переоценить.
"Вы знаете, что Армения – это наш близкий партнер, это наш союзник. Страна, с которой нас объединяют и многие интеграционные форматы, и, конечно же, исторические двусторонние отношения, гуманитарные отношения, значения которых трудно переоценить. Разумеется, в столь тесном диалоге могут рождаться какие-то проблемы", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что диалог России и Армении на рабочем уровне идет, и выразил надежду, что все сложные моменты в отношениях, появившиеся в последнее время, будут находить решение.