Антонов ответил на заявления США о необходимости "демократизировать" Россию
Антонов: США пора перестать шельмовать Россию и влезать в ее внутренние дела
© Фото : пресс-служба Посольства России в СШАПосол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов
© Фото : пресс-служба Посольства России в США
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. США необходимо отказаться от попыток вмешательства во внутренние дела РФ и создания себе пиара за счет шельмования России, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Таким образом российский дипломат прокомментировал прозвучавшие на слушаниях в сенатском комитете утверждения представителей госдепартамента о необходимости "демократизации" России и "смены элит".
"Мы требуем прекратить попытки вмешательства в наши внутренние дела. Как нам жить, определимся сами. Все это - часть гибридной войны. Задача понятна: разрушить единство российского общества. Применить набивший оскомину принцип "разделяй и властвуй", - заявил Антонов, чей комментарий обнародовала дипмиссия.
По его словам, Вашингтону "давно пора отказаться от ханжества" и попыток апеллировать к ценностям свободы, права и справедливости.
"Авторитет Америки как цитадели демократии сильно потускнел. Местным политикам и чиновникам следовало бы перестать пиариться за счет шельмования России. Вместо этого заняться работой над чаяниями и надеждами на перемены американского народа", - подчеркнул посол РФ в США.
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