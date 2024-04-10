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Антонов ответил на заявления США о необходимости "демократизировать" Россию - РИА Новости, 10.04.2024
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04:49 10.04.2024 (обновлено: 04:52 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/antonov-1938977262.html
Антонов ответил на заявления США о необходимости "демократизировать" Россию
Антонов ответил на заявления США о необходимости "демократизировать" Россию - РИА Новости, 10.04.2024
Антонов ответил на заявления США о необходимости "демократизировать" Россию
США необходимо отказаться от попыток вмешательства во внутренние дела РФ и создания себе пиара за счет шельмования России, заявил российский посол в Вашингтоне... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T04:49
2024-04-10T04:52
в мире
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анатолий антонов
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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. США необходимо отказаться от попыток вмешательства во внутренние дела РФ и создания себе пиара за счет шельмования России, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. Таким образом российский дипломат прокомментировал прозвучавшие на слушаниях в сенатском комитете утверждения представителей госдепартамента о необходимости "демократизации" России и "смены элит". "Мы требуем прекратить попытки вмешательства в наши внутренние дела. Как нам жить, определимся сами. Все это - часть гибридной войны. Задача понятна: разрушить единство российского общества. Применить набивший оскомину принцип "разделяй и властвуй", - заявил Антонов, чей комментарий обнародовала дипмиссия. По его словам, Вашингтону "давно пора отказаться от ханжества" и попыток апеллировать к ценностям свободы, права и справедливости. "Авторитет Америки как цитадели демократии сильно потускнел. Местным политикам и чиновникам следовало бы перестать пиариться за счет шельмования России. Вместо этого заняться работой над чаяниями и надеждами на перемены американского народа", - подчеркнул посол РФ в США.
https://ria.ru/20240326/terakt-1935799951.html
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в мире, россия, сша, вашингтон (штат), анатолий антонов
В мире, Россия, США, Вашингтон (штат), Анатолий Антонов
Антонов ответил на заявления США о необходимости "демократизировать" Россию

Антонов: США пора перестать шельмовать Россию и влезать в ее внутренние дела

© Фото : пресс-служба Посольства России в СШАПосол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© Фото : пресс-служба Посольства России в США
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. США необходимо отказаться от попыток вмешательства во внутренние дела РФ и создания себе пиара за счет шельмования России, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Таким образом российский дипломат прокомментировал прозвучавшие на слушаниях в сенатском комитете утверждения представителей госдепартамента о необходимости "демократизации" России и "смены элит".
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"Мы требуем прекратить попытки вмешательства в наши внутренние дела. Как нам жить, определимся сами. Все это - часть гибридной войны. Задача понятна: разрушить единство российского общества. Применить набивший оскомину принцип "разделяй и властвуй", - заявил Антонов, чей комментарий обнародовала дипмиссия.
По его словам, Вашингтону "давно пора отказаться от ханжества" и попыток апеллировать к ценностям свободы, права и справедливости.
"Авторитет Америки как цитадели демократии сильно потускнел. Местным политикам и чиновникам следовало бы перестать пиариться за счет шельмования России. Вместо этого заняться работой над чаяниями и надеждами на перемены американского народа", - подчеркнул посол РФ в США.
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
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