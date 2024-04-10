https://ria.ru/20240410/antonov-1938977262.html

Антонов ответил на заявления США о необходимости "демократизировать" Россию

Антонов ответил на заявления США о необходимости "демократизировать" Россию - РИА Новости, 10.04.2024

Антонов ответил на заявления США о необходимости "демократизировать" Россию

США необходимо отказаться от попыток вмешательства во внутренние дела РФ и создания себе пиара за счет шельмования России, заявил российский посол в Вашингтоне... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T04:49

2024-04-10T04:49

2024-04-10T04:52

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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. США необходимо отказаться от попыток вмешательства во внутренние дела РФ и создания себе пиара за счет шельмования России, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. Таким образом российский дипломат прокомментировал прозвучавшие на слушаниях в сенатском комитете утверждения представителей госдепартамента о необходимости "демократизации" России и "смены элит". "Мы требуем прекратить попытки вмешательства в наши внутренние дела. Как нам жить, определимся сами. Все это - часть гибридной войны. Задача понятна: разрушить единство российского общества. Применить набивший оскомину принцип "разделяй и властвуй", - заявил Антонов, чей комментарий обнародовала дипмиссия. По его словам, Вашингтону "давно пора отказаться от ханжества" и попыток апеллировать к ценностям свободы, права и справедливости. "Авторитет Америки как цитадели демократии сильно потускнел. Местным политикам и чиновникам следовало бы перестать пиариться за счет шельмования России. Вместо этого заняться работой над чаяниями и надеждами на перемены американского народа", - подчеркнул посол РФ в США.

https://ria.ru/20240326/terakt-1935799951.html

https://ria.ru/20240404/antonov-1937726029.html

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в мире, россия, сша, вашингтон (штат), анатолий антонов