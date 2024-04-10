Бжания оценил перспективы сотрудничества Абхазии с Крымом
Бжания: между Крымом и Абхазией после окончания СВО могут запустить лайнер
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗакат на побережье Черного моря неподалеку от города Новый Афон в Абхазии
Закат на побережье Черного моря неподалеку от города Новый Афон в Абхазии. Архивное фото
СУХУМ, 10 апр – РИА Новости. Абхазский президент Аслан Бжания считает, что после окончания российской специальной военной операции на Украине появится больше возможностей для коммуникаций между Абхазией и Крымом, в частности, для запуска круизного лайнера.
"Намеченные планы и подписанные договоренности соответствуют нашим интересам, интересам наших народов", - заявил Бжания в среду в ходе встречи с вице-премьером правительства Крыма Георгием Мурадовым.
Как передает пресс-служба Бжании, президент выразил убеждение, что после "окончания специальной военной операции появится больше возможностей для коммуникаций, в частности, запуска круизного лайнера".
По данным пресс-службы, в ходе встречи стороны отметили намерение взаимодействовать и сотрудничать в особых условиях ведения Россией СВО.
В настоящее время круизное сообщение налажено между Абхазией и Сочи. В июне прошлого года круизный лайнер "Князь Владимир" совершил первый рейс из Сочи в Абхазию.
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5 октября 2023, 10:03