https://ria.ru/20240410/abkhaziya-1939097264.html

Бжания оценил перспективы сотрудничества Абхазии с Крымом

Бжания оценил перспективы сотрудничества Абхазии с Крымом - РИА Новости, 10.04.2024

Бжания оценил перспективы сотрудничества Абхазии с Крымом

Абхазский президент Аслан Бжания считает, что после окончания российской специальной военной операции на Украине появится больше возможностей для коммуникаций... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T14:32

2024-04-10T14:32

2024-04-10T14:32

туризм

абхазия

сочи

украина

аслан бжания

георгий мурадов

князь владимир

туризм

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СУХУМ, 10 апр – РИА Новости. Абхазский президент Аслан Бжания считает, что после окончания российской специальной военной операции на Украине появится больше возможностей для коммуникаций между Абхазией и Крымом, в частности, для запуска круизного лайнера. "Намеченные планы и подписанные договоренности соответствуют нашим интересам, интересам наших народов", - заявил Бжания в среду в ходе встречи с вице-премьером правительства Крыма Георгием Мурадовым. Как передает пресс-служба Бжании, президент выразил убеждение, что после "окончания специальной военной операции появится больше возможностей для коммуникаций, в частности, запуска круизного лайнера". По данным пресс-службы, в ходе встречи стороны отметили намерение взаимодействовать и сотрудничать в особых условиях ведения Россией СВО. В настоящее время круизное сообщение налажено между Абхазией и Сочи. В июне прошлого года круизный лайнер "Князь Владимир" совершил первый рейс из Сочи в Абхазию.

https://ria.ru/20240307/pridnestrove-1931816822.html

https://ria.ru/20231005/abkhaziya-1900600812.html

абхазия

сочи

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

абхазия, сочи, украина, аслан бжания, георгий мурадов, князь владимир, туризм