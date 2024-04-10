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Бжания оценил перспективы сотрудничества Абхазии с Крымом - РИА Новости, 10.04.2024
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Туризм
 
14:32 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/abkhaziya-1939097264.html
Бжания оценил перспективы сотрудничества Абхазии с Крымом
Бжания оценил перспективы сотрудничества Абхазии с Крымом - РИА Новости, 10.04.2024
Бжания оценил перспективы сотрудничества Абхазии с Крымом
Абхазский президент Аслан Бжания считает, что после окончания российской специальной военной операции на Украине появится больше возможностей для коммуникаций... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T14:32
2024-04-10T14:32
туризм
абхазия
сочи
украина
аслан бжания
георгий мурадов
князь владимир
туризм
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СУХУМ, 10 апр – РИА Новости. Абхазский президент Аслан Бжания считает, что после окончания российской специальной военной операции на Украине появится больше возможностей для коммуникаций между Абхазией и Крымом, в частности, для запуска круизного лайнера. "Намеченные планы и подписанные договоренности соответствуют нашим интересам, интересам наших народов", - заявил Бжания в среду в ходе встречи с вице-премьером правительства Крыма Георгием Мурадовым. Как передает пресс-служба Бжании, президент выразил убеждение, что после "окончания специальной военной операции появится больше возможностей для коммуникаций, в частности, запуска круизного лайнера". По данным пресс-службы, в ходе встречи стороны отметили намерение взаимодействовать и сотрудничать в особых условиях ведения Россией СВО. В настоящее время круизное сообщение налажено между Абхазией и Сочи. В июне прошлого года круизный лайнер "Князь Владимир" совершил первый рейс из Сочи в Абхазию.
https://ria.ru/20240307/pridnestrove-1931816822.html
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абхазия, сочи, украина, аслан бжания, георгий мурадов, князь владимир, туризм
Туризм, Абхазия, Сочи, Украина, Аслан Бжания, Георгий Мурадов, Князь Владимир, Туризм
Бжания оценил перспективы сотрудничества Абхазии с Крымом

Бжания: между Крымом и Абхазией после окончания СВО могут запустить лайнер

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗакат на побережье Черного моря неподалеку от города Новый Афон в Абхазии
Закат на побережье Черного моря неподалеку от города Новый Афон в Абхазии - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Закат на побережье Черного моря неподалеку от города Новый Афон в Абхазии. Архивное фото
Читать ria.ru в
СУХУМ, 10 апр – РИА Новости. Абхазский президент Аслан Бжания считает, что после окончания российской специальной военной операции на Украине появится больше возможностей для коммуникаций между Абхазией и Крымом, в частности, для запуска круизного лайнера.
"Намеченные планы и подписанные договоренности соответствуют нашим интересам, интересам наших народов", - заявил Бжания в среду в ходе встречи с вице-премьером правительства Крыма Георгием Мурадовым.
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Как передает пресс-служба Бжании, президент выразил убеждение, что после "окончания специальной военной операции появится больше возможностей для коммуникаций, в частности, запуска круизного лайнера".
По данным пресс-службы, в ходе встречи стороны отметили намерение взаимодействовать и сотрудничать в особых условиях ведения Россией СВО.
В настоящее время круизное сообщение налажено между Абхазией и Сочи. В июне прошлого года круизный лайнер "Князь Владимир" совершил первый рейс из Сочи в Абхазию.
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ТуризмАбхазияСочиУкраинаАслан БжанияГеоргий МурадовКнязь ВладимирТуризм
 
 
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