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Во Франции раскрыли реальное отношение Запада к Зеленскому - РИА Новости, 08.04.2024
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04:40 08.04.2024 (обновлено: 05:00 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/zelenskiy-1938479473.html
Во Франции раскрыли реальное отношение Запада к Зеленскому
Во Франции раскрыли реальное отношение Запада к Зеленскому - РИА Новости, 08.04.2024
Во Франции раскрыли реальное отношение Запада к Зеленскому
Владимир Зеленский переживает непростой период на фоне ослабевающей поддержки со стороны стран Запада и политических разногласий с оппозицией на Украине,... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T04:40
2024-04-08T05:00
в мире
украина
владимир зеленский
европа
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Владимир Зеленский переживает непростой период на фоне ослабевающей поддержки со стороны стран Запада и политических разногласий с оппозицией на Украине, написал французский журналист, эксперт по международным отношениям Лео Пьер в материале для интернет-издания Slate."Зеленский становится все более спорной фигурой как на Украине, так и в международном сообществе, где его отношение к западным правительствам вызывает раздражение", — говорится в материале.Так, обозреватель обращает внимание на жалобы депутатов Рады на чрезмерный контроль и злоупотребление военным положением в целях "зачистки от оппозиции"."Депутаты от оппозиции сетуют на свой удел, а президент еще в ноябре 2023 года объявил об отсрочке президентских выборов, которые должны были состояться в 2024 году", — пишет он.В связи с этим украинский президент может оказаться в центре крупного политического скандала на Украине, добавил автор материала."Расслабляться Зеленскому не приходится", — резюмировал Пьер.Ранее группа "Рейтинг" обнародовала результаты опроса, согласно которому число жителей Украины, полностью одобряющих деятельность Владимира Зеленского, за два года сократилось с 74 до 22 процентов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240408/zelenskiy-1938472769.html
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в мире, украина, владимир зеленский, европа
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Европа
Во Франции раскрыли реальное отношение Запада к Зеленскому

Slate: Зеленский теряет поддержку как на Украине, так и на Западе

© AP Photo / Roman KoksarovПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© AP Photo / Roman Koksarov
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Владимир Зеленский переживает непростой период на фоне ослабевающей поддержки со стороны стран Запада и политических разногласий с оппозицией на Украине, написал французский журналист, эксперт по международным отношениям Лео Пьер в материале для интернет-издания Slate.
"Зеленский становится все более спорной фигурой как на Украине, так и в международном сообществе, где его отношение к западным правительствам вызывает раздражение", — говорится в материале.
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Так, обозреватель обращает внимание на жалобы депутатов Рады на чрезмерный контроль и злоупотребление военным положением в целях "зачистки от оппозиции".
"Депутаты от оппозиции сетуют на свой удел, а президент еще в ноябре 2023 года объявил об отсрочке президентских выборов, которые должны были состояться в 2024 году", — пишет он.
В связи с этим украинский президент может оказаться в центре крупного политического скандала на Украине, добавил автор материала.
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"Расслабляться Зеленскому не приходится", — резюмировал Пьер.
Ранее группа "Рейтинг" обнародовала результаты опроса, согласно которому число жителей Украины, полностью одобряющих деятельность Владимира Зеленского, за два года сократилось с 74 до 22 процентов.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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