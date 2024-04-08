https://ria.ru/20240408/zelenskiy-1938479473.html

Во Франции раскрыли реальное отношение Запада к Зеленскому

Во Франции раскрыли реальное отношение Запада к Зеленскому - РИА Новости, 08.04.2024

Во Франции раскрыли реальное отношение Запада к Зеленскому

Владимир Зеленский переживает непростой период на фоне ослабевающей поддержки со стороны стран Запада и политических разногласий с оппозицией на Украине,... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T04:40

2024-04-08T04:40

2024-04-08T05:00

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владимир зеленский

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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Владимир Зеленский переживает непростой период на фоне ослабевающей поддержки со стороны стран Запада и политических разногласий с оппозицией на Украине, написал французский журналист, эксперт по международным отношениям Лео Пьер в материале для интернет-издания Slate."Зеленский становится все более спорной фигурой как на Украине, так и в международном сообществе, где его отношение к западным правительствам вызывает раздражение", — говорится в материале.Так, обозреватель обращает внимание на жалобы депутатов Рады на чрезмерный контроль и злоупотребление военным положением в целях "зачистки от оппозиции"."Депутаты от оппозиции сетуют на свой удел, а президент еще в ноябре 2023 года объявил об отсрочке президентских выборов, которые должны были состояться в 2024 году", — пишет он.В связи с этим украинский президент может оказаться в центре крупного политического скандала на Украине, добавил автор материала."Расслабляться Зеленскому не приходится", — резюмировал Пьер.Ранее группа "Рейтинг" обнародовала результаты опроса, согласно которому число жителей Украины, полностью одобряющих деятельность Владимира Зеленского, за два года сократилось с 74 до 22 процентов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240408/zelenskiy-1938472769.html

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в мире, украина, владимир зеленский, европа