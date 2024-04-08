https://ria.ru/20240408/zastroyschiki-1938139659.html

Ефимов: город выделил 1,6 тысячи гектаров инвесторам и застройщикам в ТиНАО

Ефимов: город выделил 1,6 тысячи гектаров инвесторам и застройщикам в ТиНАО - РИА Новости, 08.04.2024

Ефимов: город выделил 1,6 тысячи гектаров инвесторам и застройщикам в ТиНАО

Власти столицы с 2018 года выделили порядка 1,6 тыс. га земли на территории Новой Москвы для реализации городских программ и масштабных инвестиционных проектов... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T14:05

2024-04-08T14:05

2024-04-08T14:05

владимир ефимов (правительство москвы)

тинао

новая москва

москва

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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Власти столицы с 2018 года выделили порядка 1,6 тыс. га земли на территории Новой Москвы для реализации городских программ и масштабных инвестиционных проектов (МаИП), заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Более чем за шесть лет инвесторам и городским застройщикам предоставили почти 1,6 тысячи гектаров земли в ТиНАО. Участки предназначены для возведения домов по программе реновации, реконструкции и строительства дорог, школ, учреждений здравоохранения, спортивных и культурных центров в рамках Адресной инвестиционной программы, а также для реализации масштабных инвестиционных проектов", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Отмечается, что с 2018 года Московскому фонду реновации жилой застройки в Троицком и Новомосковском административных округах было выделено 19 участков. Их общая площадь превысила 16 га. При этом 12 из них площадью 6,5 га было выделено на территории поселения Михайлово-Ярцевское. Здесь участки земли предназначены не только для возведения жилья по городской программе реновации жилищного фонда, но и для организации подъездных дорог, размещения временных конструкций, а также для и благоустройства территории.В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что департаментом для реализации АИП было предоставлено больше всего земли в Новой Москве. С 2018 года было заключено 630 договоров безвозмездного пользования. По его словам, общая площадь земельных участков по ним свыше 1,5 тыс. га. На этой территории уже готовы или еще возводят соцобъекты, автомобильные дороги, а также развязки и парковки.Кроме того, участки земли в Троицком и Новомосковском административных округах площадью 33,9 га также выделялись для постройки детсада, школ, ФОКов в рамках масштабных инвестиционных проектов. Договоры аренды были подписаны с 7 инвесторами. В числе таких объектов будут построены образовательный комплекс на 800 воспитанников в поселке Щапово, а также детсад на территории поселка Газопровод. Договоры аренды участков земли с инвесторами оформлялись в 2023 году сроком на 5 лет.Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин заявил, что на территории Новой Москвы введено в эксплуатацию 9 домов по программе реновации жилищного фонда, новые квартиры получили порядка 8,7 тыс. жителей. Кроме того, в ТиНАО ведут строительство новых школ, поликлиник, а также спортобъектов.Ранее Ефимов сообщал, что Центр дополнительного образования построит инвестор в столичном районе Раменки, земля была предоставлена без аукциона в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта.

https://ria.ru/20240403/arenda-1937420635.html

тинао

новая москва

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , тинао, новая москва, москва