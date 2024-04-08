https://ria.ru/20240408/zapad-1938719563.html

"Они могут": на Западе испугались прорыва России на ключевом участке СВО

"Они могут": на Западе испугались прорыва России на ключевом участке СВО - РИА Новости, 08.04.2024

"Они могут": на Западе испугались прорыва России на ключевом участке СВО

Россия сможет достичь всех поставленных целей на фронте из-за превосходства ресурсов, заявил британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале. РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T22:03

2024-04-08T22:03

2024-04-08T22:57

специальная военная операция на украине

в мире

россия

донецкая народная республика

артемовск

денис пушилин

ян гагин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Россия сможет достичь всех поставленных целей на фронте из-за превосходства ресурсов, заявил британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале."Главное сражение сейчас происходит за Часов Яр. Как я уже говорил много раз, и это касается других мест, где шли бои — Мариуполь, Северодонецк, Лисичанск, Бахмут, Авдеевка, — несмотря на сопротивление Украины, конечный итог не вызывает сомнений. Я думаю, это должно быть понятно", — отметил он.По словам Меркуриса, у России есть ресурсы, личный состав, артиллерия, бомбы и дроны, которые позволят ей занять все необходимые территории, сколько бы времени это ни заняло."Если русские решат занять Часов Яр, они это сделают. Если они решат обойти Часов Яр, чтобы пойти на Константиновку на юго-запад, они смогут. Если они решат взять Константиновку и пойти дальше на Краматорск, они смогут и это тоже", — заключил аналитик.В пятницу советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил РИА Новости, что Вооруженные силы России вошли в пригород Часова Яра. Населенный пункт находится в Донецкой Народной Республике, в 15 километрах к западу от Артемовска.Как рассказал РИА Новости советник главы ДНР Игорь Кимаковский, с 2014 года противник использовал город для ротации: туда для ВСУ привозили свежие подразделения из других регионов Украины. Погрузка воинских частей, которые потрепали в боях, осуществлялась в Артемовске, то есть эти два железнодорожных узла были ключевыми для украинского командования.

https://ria.ru/20240408/kiev-1938714866.html

https://ria.ru/20240408/ukraina-1938698095.html

россия

донецкая народная республика

артемовск

великобритания

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в мире, россия, донецкая народная республика, артемовск, денис пушилин, ян гагин, вооруженные силы украины, великобритания