"Они могут": на Западе испугались прорыва России на ключевом участке СВО
Меркурис: Россия в конечном итоге сможет освободить всю территорию ДНР
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ "Акация" Центрального военного округа по позициям ВСУ
Боевая работа САУ "Акация" Центрального военного округа по позициям ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Россия сможет достичь всех поставленных целей на фронте из-за превосходства ресурсов, заявил британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.
"Главное сражение сейчас происходит за Часов Яр. Как я уже говорил много раз, и это касается других мест, где шли бои — Мариуполь, Северодонецк, Лисичанск, Бахмут, Авдеевка, — несмотря на сопротивление Украины, конечный итог не вызывает сомнений. Я думаю, это должно быть понятно", — отметил он.
По словам Меркуриса, у России есть ресурсы, личный состав, артиллерия, бомбы и дроны, которые позволят ей занять все необходимые территории, сколько бы времени это ни заняло.
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"Если русские решат занять Часов Яр, они это сделают. Если они решат обойти Часов Яр, чтобы пойти на Константиновку на юго-запад, они смогут. Если они решат взять Константиновку и пойти дальше на Краматорск, они смогут и это тоже", — заключил аналитик.
В пятницу советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил РИА Новости, что Вооруженные силы России вошли в пригород Часова Яра. Населенный пункт находится в Донецкой Народной Республике, в 15 километрах к западу от Артемовска.
Как рассказал РИА Новости советник главы ДНР Игорь Кимаковский, с 2014 года противник использовал город для ротации: туда для ВСУ привозили свежие подразделения из других регионов Украины. Погрузка воинских частей, которые потрепали в боях, осуществлялась в Артемовске, то есть эти два железнодорожных узла были ключевыми для украинского командования.