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Генсек ООН выразил обеспокоенность из-за ударов по Запорожской АЭС - РИА Новости, 08.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:40 08.04.2024 (обновлено: 19:55 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/zaes-1938701764.html
Генсек ООН выразил обеспокоенность из-за ударов по Запорожской АЭС
Генсек ООН выразил обеспокоенность из-за ударов по Запорожской АЭС - РИА Новости, 08.04.2024
Генсек ООН выразил обеспокоенность из-за ударов по Запорожской АЭС
Генсек ООН Антониу Гутерреш разделяет обеспокоенность, выраженную МАГАТЭ в связи с ударами беспилотников по Запорожской АЭС, заявил на брифинге официальный... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T19:40
2024-04-08T19:55
специальная военная операция на украине
оон
магатэ
запорожская аэс
безопасность
россия
стефан дюжаррик
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ООН, 8 апр - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш разделяет обеспокоенность, выраженную МАГАТЭ в связи с ударами беспилотников по Запорожской АЭС, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик."Генеральный секретарь ООН разделяет обеспокоенность, выраженную генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси по поводу ударов БПЛА по территории Запорожской АЭС", - сказал Дюжаррик.Ранее агентство Блумберг привело заявление Гросси, который сообщил, что Запорожская атомная электростанция после атаки беспилотника в воскресенье оказалась "довольно близка" к ядерной аварии, он указал, что такой сценарий не выдуман. Гросси заявил, что обсудит произошедшее в Совете безопасности ООН, добавляет агентство. Он также добавил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным "среднесрочный план и будущее и то, что может произойти" на станции.В воскресенье пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке беспилотника на купол шестого энергоблока. Отмечалось, что критических повреждений нет. Чуть ранее сообщалось о прилетах БПЛА в районе столовой, а также в районе грузового порта.
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оон, магатэ, запорожская аэс, безопасность, россия, стефан дюжаррик
Специальная военная операция на Украине, ООН, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Безопасность, Россия, Стефан Дюжаррик
Генсек ООН выразил обеспокоенность из-за ударов по Запорожской АЭС

Гутерреш разделил с МАГАТЭ обеспокоенность из-за ударов по Запорожской АЭС

© РИА НовостиТерритория ЗАЭС после атаки БПЛА украинских боевиков
Территория ЗАЭС после атаки БПЛА украинских боевиков
© РИА Новости
Территория ЗАЭС после атаки БПЛА украинских боевиков
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ООН, 8 апр - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш разделяет обеспокоенность, выраженную МАГАТЭ в связи с ударами беспилотников по Запорожской АЭС, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
"Генеральный секретарь ООН разделяет обеспокоенность, выраженную генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси по поводу ударов БПЛА по территории Запорожской АЭС", - сказал Дюжаррик.
Ранее агентство Блумберг привело заявление Гросси, который сообщил, что Запорожская атомная электростанция после атаки беспилотника в воскресенье оказалась "довольно близка" к ядерной аварии, он указал, что такой сценарий не выдуман. Гросси заявил, что обсудит произошедшее в Совете безопасности ООН, добавляет агентство. Он также добавил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным "среднесрочный план и будущее и то, что может произойти" на станции.
В воскресенье пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке беспилотника на купол шестого энергоблока. Отмечалось, что критических повреждений нет. Чуть ранее сообщалось о прилетах БПЛА в районе столовой, а также в районе грузового порта.
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Специальная военная операция на УкраинеООНМАГАТЭЗапорожская АЭСБезопасностьРоссияСтефан Дюжаррик
 
 
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