https://ria.ru/20240408/zaes-1938700024.html
Захарова назвала требования прекратить обстрелы ЗАЭС реальной формулой мира
Захарова назвала требования прекратить обстрелы ЗАЭС реальной формулой мира - РИА Новости, 08.04.2024
Захарова назвала требования прекратить обстрелы ЗАЭС реальной формулой мира
Мировое сообщество должно начать обсуждать ситуацию на Запорожской АЭС и ее обстрелы Киевом, требуя от него прекращения нападений на станцию, это и есть... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T19:30
2024-04-08T19:30
2024-04-08T19:44
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
мария захарова
запорожская аэс
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Мировое сообщество должно начать обсуждать ситуацию на Запорожской АЭС и ее обстрелы Киевом, требуя от него прекращения нападений на станцию, это и есть настоящая, а не мнимая формула мира, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире "России 24". "Это тот самый момент, когда мировое сообщество должно начать обсуждать по-настоящему важные вещи. Не какую-то мнимую формулу Зеленского, абсолютную тряхомундию, которую придумали для того, чтобы отвлечь внимание от главного... Это и безопасность, и экологическая повестка, это и та самая настоящая, а не мнимая формула мира. Потому что если что-то случится, то ни до каких формул мира дело не дойдет. Этим должно заниматься международное сообщество, а не только одна Российская Федерация", - сказала Захарова, комментируя обстрелы Киевом Запорожской АЭС.Она добавила, что Россия будет на системной основе направлять письма и информацию другим странам о том, как Украина обстреливает ЗАЭС.
https://ria.ru/20240408/zaes-1938689080.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Захарова назвала требования прекратить обстрелы ЗАЭС реальной формулой мира
Захарова призвала мировое сообщество обсуждать обстрелы Украиной Запорожской АЭС