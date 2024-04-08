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Захарова назвала требования прекратить обстрелы ЗАЭС реальной формулой мира - РИА Новости, 08.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:30 08.04.2024 (обновлено: 19:44 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/zaes-1938700024.html
Захарова назвала требования прекратить обстрелы ЗАЭС реальной формулой мира
Захарова назвала требования прекратить обстрелы ЗАЭС реальной формулой мира - РИА Новости, 08.04.2024
Захарова назвала требования прекратить обстрелы ЗАЭС реальной формулой мира
Мировое сообщество должно начать обсуждать ситуацию на Запорожской АЭС и ее обстрелы Киевом, требуя от него прекращения нападений на станцию, это и есть... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T19:30
2024-04-08T19:44
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
мария захарова
запорожская аэс
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Мировое сообщество должно начать обсуждать ситуацию на Запорожской АЭС и ее обстрелы Киевом, требуя от него прекращения нападений на станцию, это и есть настоящая, а не мнимая формула мира, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире "России 24". "Это тот самый момент, когда мировое сообщество должно начать обсуждать по-настоящему важные вещи. Не какую-то мнимую формулу Зеленского, абсолютную тряхомундию, которую придумали для того, чтобы отвлечь внимание от главного... Это и безопасность, и экологическая повестка, это и та самая настоящая, а не мнимая формула мира. Потому что если что-то случится, то ни до каких формул мира дело не дойдет. Этим должно заниматься международное сообщество, а не только одна Российская Федерация", - сказала Захарова, комментируя обстрелы Киевом Запорожской АЭС.Она добавила, что Россия будет на системной основе направлять письма и информацию другим странам о том, как Украина обстреливает ЗАЭС.
https://ria.ru/20240408/zaes-1938689080.html
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безопасность, россия, мария захарова, запорожская аэс, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Мария Захарова, Запорожская АЭС, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Вооруженные силы Украины, Украина
Захарова назвала требования прекратить обстрелы ЗАЭС реальной формулой мира

Захарова призвала мировое сообщество обсуждать обстрелы Украиной Запорожской АЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк Запорожская АЭС
 Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Запорожская АЭС. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Мировое сообщество должно начать обсуждать ситуацию на Запорожской АЭС и ее обстрелы Киевом, требуя от него прекращения нападений на станцию, это и есть настоящая, а не мнимая формула мира, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире "России 24".
"Это тот самый момент, когда мировое сообщество должно начать обсуждать по-настоящему важные вещи. Не какую-то мнимую формулу Зеленского, абсолютную тряхомундию, которую придумали для того, чтобы отвлечь внимание от главного... Это и безопасность, и экологическая повестка, это и та самая настоящая, а не мнимая формула мира. Потому что если что-то случится, то ни до каких формул мира дело не дойдет. Этим должно заниматься международное сообщество, а не только одна Российская Федерация", - сказала Захарова, комментируя обстрелы Киевом Запорожской АЭС.
Она добавила, что Россия будет на системной основе направлять письма и информацию другим странам о том, как Украина обстреливает ЗАЭС.
Территория ЗАЭС после атаки БПЛА украинских боевиков
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияМария ЗахароваЗапорожская АЭСМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Вооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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