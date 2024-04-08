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ВСУ превратили удары по ЗАЭС в повседневную практику, заявил дипломат - РИА Новости, 08.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:21 08.04.2024
https://ria.ru/20240408/zaes-1938698652.html
ВСУ превратили удары по ЗАЭС в повседневную практику, заявил дипломат
ВСУ превратили удары по ЗАЭС в повседневную практику, заявил дипломат - РИА Новости, 08.04.2024
ВСУ превратили удары по ЗАЭС в повседневную практику, заявил дипломат
Украина сделала повседневной практикой свои атаки на Запорожскую АЭС, заявил представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T19:21
2024-04-08T19:21
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
россия
михаил ульянов (дипломат)
запорожская аэс
вооруженные силы украины
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ВЕНА, 8 апр - РИА Новости. Украина сделала повседневной практикой свои атаки на Запорожскую АЭС, заявил представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем официальном канале в Telegram. "Сегодня вооруженные силы Украины предприняли очередное нападение на Запорожскую АЭС, сделав это повседневной практикой. Дрон был сбит и упал на крышу машинного зала реактора №6. Детонации не было, взрывное устройство обезвредили. О жертвах и разрушениях не сообщается", - написал Ульянов. Ранее агентство Блумберг привело заявление гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, который сообщил, что Запорожская атомная электростанция после атаки беспилотника в воскресенье оказалась "довольно близка" к ядерной аварии, он указал, что такой сценарий не выдуман. Гросси заявил, что обсудит произошедшее в Совете безопасности ООН, добавляет агентство. Он также добавил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным "среднесрочный план и будущее и то, что может произойти" на станции. В воскресенье пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке беспилотника на купол шестого энергоблока. Отмечалось, что критических повреждений нет. Чуть ранее сообщалось о прилетах БПЛА в районе столовой, а также в районе грузового порта.
https://ria.ru/20240228/zaes-1929968385.html
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безопасность, украина, россия, михаил ульянов (дипломат), запорожская аэс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, Михаил Ульянов (дипломат), Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины
ВСУ превратили удары по ЗАЭС в повседневную практику, заявил дипломат

Ульянов: ВСУ сделали атаки на Запорожскую АЭС повседневной практикой

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Запорожская АЭС. Архивное фото
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ВЕНА, 8 апр - РИА Новости. Украина сделала повседневной практикой свои атаки на Запорожскую АЭС, заявил представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем официальном канале в Telegram.
"Сегодня вооруженные силы Украины предприняли очередное нападение на Запорожскую АЭС, сделав это повседневной практикой. Дрон был сбит и упал на крышу машинного зала реактора №6. Детонации не было, взрывное устройство обезвредили. О жертвах и разрушениях не сообщается", - написал Ульянов.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
ВСУ уничтожили физическую защиту ЗАЭС при отступлении, заявил Лихачев
28 февраля, 13:17
Ранее агентство Блумберг привело заявление гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, который сообщил, что Запорожская атомная электростанция после атаки беспилотника в воскресенье оказалась "довольно близка" к ядерной аварии, он указал, что такой сценарий не выдуман. Гросси заявил, что обсудит произошедшее в Совете безопасности ООН, добавляет агентство. Он также добавил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным "среднесрочный план и будущее и то, что может произойти" на станции.
В воскресенье пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке беспилотника на купол шестого энергоблока. Отмечалось, что критических повреждений нет. Чуть ранее сообщалось о прилетах БПЛА в районе столовой, а также в районе грузового порта.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
Во Франции раскритиковали Киев за удары по Запорожской АЭС
Вчера, 16:26
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаРоссияМихаил Ульянов (дипломат)Запорожская АЭСВооруженные силы Украины
 
 
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