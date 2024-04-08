https://ria.ru/20240408/zaes-1938698652.html

ВСУ превратили удары по ЗАЭС в повседневную практику, заявил дипломат

ВСУ превратили удары по ЗАЭС в повседневную практику, заявил дипломат - РИА Новости, 08.04.2024

ВСУ превратили удары по ЗАЭС в повседневную практику, заявил дипломат

Украина сделала повседневной практикой свои атаки на Запорожскую АЭС, заявил представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T19:21

2024-04-08T19:21

2024-04-08T19:21

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

россия

михаил ульянов (дипломат)

запорожская аэс

вооруженные силы украины

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ВЕНА, 8 апр - РИА Новости. Украина сделала повседневной практикой свои атаки на Запорожскую АЭС, заявил представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем официальном канале в Telegram. "Сегодня вооруженные силы Украины предприняли очередное нападение на Запорожскую АЭС, сделав это повседневной практикой. Дрон был сбит и упал на крышу машинного зала реактора №6. Детонации не было, взрывное устройство обезвредили. О жертвах и разрушениях не сообщается", - написал Ульянов. Ранее агентство Блумберг привело заявление гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, который сообщил, что Запорожская атомная электростанция после атаки беспилотника в воскресенье оказалась "довольно близка" к ядерной аварии, он указал, что такой сценарий не выдуман. Гросси заявил, что обсудит произошедшее в Совете безопасности ООН, добавляет агентство. Он также добавил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным "среднесрочный план и будущее и то, что может произойти" на станции. В воскресенье пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке беспилотника на купол шестого энергоблока. Отмечалось, что критических повреждений нет. Чуть ранее сообщалось о прилетах БПЛА в районе столовой, а также в районе грузового порта.

https://ria.ru/20240228/zaes-1929968385.html

https://ria.ru/20240408/napadenie-1938644195.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, украина, россия, михаил ульянов (дипломат), запорожская аэс, вооруженные силы украины