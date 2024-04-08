https://ria.ru/20240408/zaes-1938687007.html

Небензя призвал осудить украинский обстрел Запорожской АЭС

Небензя призвал осудить украинский обстрел Запорожской АЭС - РИА Новости, 08.04.2024

Небензя призвал осудить украинский обстрел Запорожской АЭС

Россия призывает международное сообщество осудить удар ВСУ по Запорожской АЭС, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T18:20

2024-04-08T18:20

2024-04-08T18:54

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

энергодар

запорожская аэс

вооруженные силы украины

запорожская область

василий небензя

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ООН, 8 апр - РИА Новости. Россия призывает международное сообщество осудить удар ВСУ по Запорожской АЭС, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя."Мы призываем международное сообщество осудить эти безответственные и крайне опасные действия киевского режима. Его западные спонсоры, вместо того, чтобы покрывать его преступления и поставлять вооружения и боеприпасы, должны понести ответственность за безрассудные действия украинских политических и военных властей", - сказал Небензя. Он пообещал поднять вопрос о недавнем ударе ВСУ по Запорожской АЭС на одном из ближайших заседаний СБ ООН.В воскресенье пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке беспилотника на купол шестого энергоблока. Отмечалось, что критических повреждений нет. Чуть ранее сообщалось о прилетах БПЛА в районе столовой, а также в районе грузового порта.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

https://ria.ru/20240228/zaes-1929968385.html

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энергодар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, безопасность, энергодар, запорожская аэс, вооруженные силы украины, запорожская область, василий небензя, оон