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Небензя призвал осудить украинский обстрел Запорожской АЭС - РИА Новости, 08.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:20 08.04.2024 (обновлено: 18:54 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/zaes-1938687007.html
Небензя призвал осудить украинский обстрел Запорожской АЭС
Небензя призвал осудить украинский обстрел Запорожской АЭС - РИА Новости, 08.04.2024
Небензя призвал осудить украинский обстрел Запорожской АЭС
Россия призывает международное сообщество осудить удар ВСУ по Запорожской АЭС, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T18:20
2024-04-08T18:54
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
энергодар
запорожская аэс
вооруженные силы украины
запорожская область
василий небензя
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ООН, 8 апр - РИА Новости. Россия призывает международное сообщество осудить удар ВСУ по Запорожской АЭС, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя."Мы призываем международное сообщество осудить эти безответственные и крайне опасные действия киевского режима. Его западные спонсоры, вместо того, чтобы покрывать его преступления и поставлять вооружения и боеприпасы, должны понести ответственность за безрассудные действия украинских политических и военных властей", - сказал Небензя. Он пообещал поднять вопрос о недавнем ударе ВСУ по Запорожской АЭС на одном из ближайших заседаний СБ ООН.В воскресенье пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке беспилотника на купол шестого энергоблока. Отмечалось, что критических повреждений нет. Чуть ранее сообщалось о прилетах БПЛА в районе столовой, а также в районе грузового порта.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
https://ria.ru/20240228/zaes-1929968385.html
россия
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россия, безопасность, энергодар, запорожская аэс, вооруженные силы украины, запорожская область, василий небензя, оон
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Энергодар, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Василий Небензя, ООН
Небензя призвал осудить украинский обстрел Запорожской АЭС

Небензя: западные спонсоры Киева должны понести ответственность за обстрел ЗАЭС

© РИА НовостиТерритория ЗАЭС после атаки БПЛА украинских боевиков
Территория ЗАЭС после атаки БПЛА украинских боевиков
© РИА Новости
Территория ЗАЭС после атаки БПЛА украинских боевиков
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ООН, 8 апр - РИА Новости. Россия призывает международное сообщество осудить удар ВСУ по Запорожской АЭС, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Мы призываем международное сообщество осудить эти безответственные и крайне опасные действия киевского режима. Его западные спонсоры, вместо того, чтобы покрывать его преступления и поставлять вооружения и боеприпасы, должны понести ответственность за безрассудные действия украинских политических и военных властей", - сказал Небензя. Он пообещал поднять вопрос о недавнем ударе ВСУ по Запорожской АЭС на одном из ближайших заседаний СБ ООН.
В воскресенье пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке беспилотника на купол шестого энергоблока. Отмечалось, что критических повреждений нет. Чуть ранее сообщалось о прилетах БПЛА в районе столовой, а также в районе грузового порта.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
ВСУ уничтожили физическую защиту ЗАЭС при отступлении, заявил Лихачев
28 февраля, 13:17
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьЭнергодарЗапорожская АЭСВооруженные силы УкраиныЗапорожская областьВасилий НебензяООН
 
 
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