Киеву не понравится обсуждение атак на ЗАЭС в МАГАТЭ, заявил Ульянов
Ульянов: возможное обсуждение в МАГАТЭ атак на ЗАЭС не будет приятным для Киева
© РИА НовостиТерритория ЗАЭС после атаки БПЛА украинских боевиков
© РИА Новости
Территория ЗАЭС после атаки БПЛА украинских боевиков
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Обсуждение атак на Запорожскую АЭС, вероятно, состоится в МАГАТЭ, и обсуждение не будет приятным для Киева, создающего серьезные угрозы для Европы, заявил представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в эфире канала "Россия 24".
Ведущий спросил у дипломата, есть ли смысл дополнительно инициировать обсуждение в МАГАТЭ украинских атак против станции.
"Думаю, что этот вопрос будет обсуждаться. Когда и каким образом? Сейчас я сказать не могу, но уверен, что обсуждение этой темы будет, и оно будет неприятным для Киева. Слишком серьезные угрозы украинская сторона создает европейскому континенту", - сказал Ульянов.
Он подчеркнул, что угрозы от действия Киева исходит и для сотрудников МАГАТЭ, находящихся на территории станции.
В воскресенье пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке беспилотника по куполу шестого энергоблока. Отмечалось, что критических повреждений нет. Чуть ранее сообщалось о прилетах БПЛА в районе столовой, а также в районе грузового порта.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Украина продолжает целенаправленно обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. На конец февраля все блоки Запорожской АЭС были остановлены. Пять из них находились в состоянии "холодный останов", один - в состоянии "горячий останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.