https://ria.ru/20240408/zaes-1938631828.html

Киеву не понравится обсуждение атак на ЗАЭС в МАГАТЭ, заявил Ульянов

Киеву не понравится обсуждение атак на ЗАЭС в МАГАТЭ, заявил Ульянов - РИА Новости, 08.04.2024

Киеву не понравится обсуждение атак на ЗАЭС в МАГАТЭ, заявил Ульянов

Обсуждение атак на Запорожскую АЭС, вероятно, состоится в МАГАТЭ, и обсуждение не будет приятным для Киева, создающего серьезные угрозы для Европы, заявил... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T15:55

2024-04-08T15:55

2024-04-08T15:57

специальная военная операция на украине

в мире

россия

михаил ульянов (дипломат)

магатэ

запорожская аэс

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938434944_111:170:1170:766_1920x0_80_0_0_9c57ccd9f2d657b44b3f6941ef432dc0.jpg

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Обсуждение атак на Запорожскую АЭС, вероятно, состоится в МАГАТЭ, и обсуждение не будет приятным для Киева, создающего серьезные угрозы для Европы, заявил представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в эфире канала "Россия 24". Ведущий спросил у дипломата, есть ли смысл дополнительно инициировать обсуждение в МАГАТЭ украинских атак против станции. "Думаю, что этот вопрос будет обсуждаться. Когда и каким образом? Сейчас я сказать не могу, но уверен, что обсуждение этой темы будет, и оно будет неприятным для Киева. Слишком серьезные угрозы украинская сторона создает европейскому континенту", - сказал Ульянов. Он подчеркнул, что угрозы от действия Киева исходит и для сотрудников МАГАТЭ, находящихся на территории станции. В воскресенье пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке беспилотника по куполу шестого энергоблока. Отмечалось, что критических повреждений нет. Чуть ранее сообщалось о прилетах БПЛА в районе столовой, а также в районе грузового порта. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Украина продолжает целенаправленно обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. На конец февраля все блоки Запорожской АЭС были остановлены. Пять из них находились в состоянии "холодный останов", один - в состоянии "горячий останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.

https://ria.ru/20240408/ataka-1938496666.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, михаил ульянов (дипломат), магатэ, запорожская аэс, украина