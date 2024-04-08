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Киеву не понравится обсуждение атак на ЗАЭС в МАГАТЭ, заявил Ульянов - РИА Новости, 08.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:55 08.04.2024 (обновлено: 15:57 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/zaes-1938631828.html
Киеву не понравится обсуждение атак на ЗАЭС в МАГАТЭ, заявил Ульянов
Киеву не понравится обсуждение атак на ЗАЭС в МАГАТЭ, заявил Ульянов - РИА Новости, 08.04.2024
Киеву не понравится обсуждение атак на ЗАЭС в МАГАТЭ, заявил Ульянов
Обсуждение атак на Запорожскую АЭС, вероятно, состоится в МАГАТЭ, и обсуждение не будет приятным для Киева, создающего серьезные угрозы для Европы, заявил... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T15:55
2024-04-08T15:57
специальная военная операция на украине
в мире
россия
михаил ульянов (дипломат)
магатэ
запорожская аэс
украина
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Обсуждение атак на Запорожскую АЭС, вероятно, состоится в МАГАТЭ, и обсуждение не будет приятным для Киева, создающего серьезные угрозы для Европы, заявил представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в эфире канала "Россия 24". Ведущий спросил у дипломата, есть ли смысл дополнительно инициировать обсуждение в МАГАТЭ украинских атак против станции. "Думаю, что этот вопрос будет обсуждаться. Когда и каким образом? Сейчас я сказать не могу, но уверен, что обсуждение этой темы будет, и оно будет неприятным для Киева. Слишком серьезные угрозы украинская сторона создает европейскому континенту", - сказал Ульянов. Он подчеркнул, что угрозы от действия Киева исходит и для сотрудников МАГАТЭ, находящихся на территории станции. В воскресенье пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке беспилотника по куполу шестого энергоблока. Отмечалось, что критических повреждений нет. Чуть ранее сообщалось о прилетах БПЛА в районе столовой, а также в районе грузового порта. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Украина продолжает целенаправленно обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. На конец февраля все блоки Запорожской АЭС были остановлены. Пять из них находились в состоянии "холодный останов", один - в состоянии "горячий останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.
https://ria.ru/20240408/ataka-1938496666.html
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в мире, россия, михаил ульянов (дипломат), магатэ, запорожская аэс, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Михаил Ульянов (дипломат), МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Украина
Киеву не понравится обсуждение атак на ЗАЭС в МАГАТЭ, заявил Ульянов

Ульянов: возможное обсуждение в МАГАТЭ атак на ЗАЭС не будет приятным для Киева

© РИА НовостиТерритория ЗАЭС после атаки БПЛА украинских боевиков
Территория ЗАЭС после атаки БПЛА украинских боевиков
© РИА Новости
Территория ЗАЭС после атаки БПЛА украинских боевиков
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Обсуждение атак на Запорожскую АЭС, вероятно, состоится в МАГАТЭ, и обсуждение не будет приятным для Киева, создающего серьезные угрозы для Европы, заявил представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в эфире канала "Россия 24".
Ведущий спросил у дипломата, есть ли смысл дополнительно инициировать обсуждение в МАГАТЭ украинских атак против станции.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
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"Думаю, что этот вопрос будет обсуждаться. Когда и каким образом? Сейчас я сказать не могу, но уверен, что обсуждение этой темы будет, и оно будет неприятным для Киева. Слишком серьезные угрозы украинская сторона создает европейскому континенту", - сказал Ульянов.
Он подчеркнул, что угрозы от действия Киева исходит и для сотрудников МАГАТЭ, находящихся на территории станции.
В воскресенье пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке беспилотника по куполу шестого энергоблока. Отмечалось, что критических повреждений нет. Чуть ранее сообщалось о прилетах БПЛА в районе столовой, а также в районе грузового порта.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Украина продолжает целенаправленно обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. На конец февраля все блоки Запорожской АЭС были остановлены. Пять из них находились в состоянии "холодный останов", один - в состоянии "горячий останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.
Запорожская атомная электростанция
26 августа 2022, 18:46
Инфографика
Запорожская атомная электростанцияПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияМихаил Ульянов (дипломат)МАГАТЭЗапорожская АЭСУкраина
 
 
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