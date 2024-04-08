https://ria.ru/20240408/zadolzhennosti-1938664460.html
Банки начали списывать задолженности пострадавшим в теракте в "Крокусе"
Банки начали списывать задолженности пострадавшим в теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 08.04.2024
Банки начали списывать задолженности пострадавшим в теракте в "Крокусе"
ВТБ списал задолженность 24 пострадавших в результате теракта в "Крокус сити холле", в частности 2 кредита погашено за счет страховой выплаты, "Почта банк"... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T17:09
2024-04-08T17:09
2024-04-08T17:09
теракт в "крокус сити холле"
россия
московская область (подмосковье)
красногорск
владимир путин
крокус сити холл
почта банк
крокус
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. ВТБ списал задолженность 24 пострадавших в результате теракта в "Крокус сити холле", в частности 2 кредита погашено за счет страховой выплаты, "Почта банк" списал задолженности без обращения к страховщикам, сообщили РИА Новости в кредитных организациях. "ВТБ уже списал задолженность для 24 клиентов. Дополнительно мы получили 27 обращений с просьбой снизить платежную нагрузку... Банк обратился в страховые компании по договорам ипотечного страхования, по которым обязан проинформировать страховщика о наступлении страхового случая. На текущий момент 2 кредита погашено за счет страховой выплаты, по 1 кредиту мы ждем поступления средств", - сказали в пресс-службе банка. В кредитной организации сообщили, что пострадавшие, при получении необходимых официальных документов, также получают возможность списать долги. В зависимости от каждой конкретной ситуации банк предлагаем им списание или другие инструменты – реструктуризацию, кредитные каникулы или дополнительные меры для снижения финансовой нагрузки. Каждое обращение рассматривается индивидуально, банк вырабатывает вариант поддержки в зависимости от ситуации со здоровьем клиента. "Почта банк" в полном объеме списал задолженности по действующим кредитам пострадавшим в результате трагических событий в "Крокус Сити Холл", включая кредитные карты, кредиты наличными и POS-кредиты... Банк не обращался к страховщикам за компенсацией", - сообщила пресс-служба "Почта банка". Там также указали, что банк оформил списание на основе данных сайта МЧС и министерства здравоохранения Московской области, "не дожидаясь обращения клиентов". Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек. Президент России Владимир Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240327/moshenniki-1936223768.html
https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html
https://ria.ru/20240402/terakty-1937180661.html
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россия, московская область (подмосковье), красногорск, владимир путин, крокус сити холл, почта банк, крокус, общество
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Московская область (Подмосковье), Красногорск, Владимир Путин, Крокус Сити Холл, Почта банк, Крокус, Общество
Банки начали списывать задолженности пострадавшим в теракте в "Крокусе"
ВТБ и "Почта банк" начали списывать задолженности пострадавшим в "Крокусе"
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. ВТБ списал задолженность 24 пострадавших в результате теракта в "Крокус сити холле", в частности 2 кредита погашено за счет страховой выплаты, "Почта банк" списал задолженности без обращения к страховщикам, сообщили РИА Новости в кредитных организациях.
"ВТБ уже списал задолженность для 24 клиентов. Дополнительно мы получили 27 обращений с просьбой снизить платежную нагрузку... Банк обратился в страховые компании по договорам ипотечного страхования, по которым обязан проинформировать страховщика о наступлении страхового случая. На текущий момент 2 кредита погашено за счет страховой выплаты, по 1 кредиту мы ждем поступления средств", - сказали в пресс-службе банка.
В кредитной организации сообщили, что пострадавшие, при получении необходимых официальных документов, также получают возможность списать долги. В зависимости от каждой конкретной ситуации банк предлагаем им списание или другие инструменты – реструктуризацию, кредитные каникулы или дополнительные меры для снижения финансовой нагрузки. Каждое обращение рассматривается индивидуально, банк вырабатывает вариант поддержки в зависимости от ситуации со здоровьем клиента.
"Почта банк" в полном объеме списал задолженности по действующим кредитам пострадавшим в результате трагических событий в "Крокус Сити Холл", включая кредитные карты, кредиты наличными и POS-кредиты... Банк не обращался к страховщикам за компенсацией", - сообщила пресс-служба "Почта банка".
Там также указали, что банк оформил списание на основе данных сайта МЧС
и министерства здравоохранения Московской области
, "не дожидаясь обращения клиентов".
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске
произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.
Президент России Владимир Путин
отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.