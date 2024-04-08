https://ria.ru/20240408/zaderzhanie-1938586578.html

В Кировской области задержали пьяного водителя с погоней и стрельбой

В Кировской области задержали пьяного водителя с погоней и стрельбой - РИА Новости, 08.04.2024

В Кировской области задержали пьяного водителя с погоней и стрельбой

Сотрудникам полиции в Кировской области пришлось устроить погоню со стрельбой за угнанным автомобилем с пьяным водителем, нарушитель задержан, сообщила... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T14:04

2024-04-08T14:04

2024-04-08T14:04

происшествия

кировская область

киров

оричевский район

ирина волк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_64:218:2484:1579_1920x0_80_0_0_3e23b49e1788d1c09271c10a1f23bcfe.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 апр - РИА Новости. Сотрудникам полиции в Кировской области пришлось устроить погоню со стрельбой за угнанным автомобилем с пьяным водителем, нарушитель задержан, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале. Ориентировка о розыске автомобиля ВАЗ-2106, угнанного в Кирове, поступила в отдел полиции в Оричевском районе региона. Спустя некоторое время сотрудник Госавтоинспекции сообщил, что преследует разыскиваемый автомобиль, водитель которого игнорирует требования об остановке, создает аварийные ситуации и пытается уйти от погони. "В районе введен план "Перехват". Организовано перекрытие дороги. Однако злоумышленник протаранил полицейский автомобиль и, набирая скорость, поехал дальше. Руководивший операцией начальник территориального отдела полиции, убедившись в отсутствии встречного транспорта и пешеходов, произвел два прицельных выстрела по колесам", - написала Волк. В результате автомобиль был остановлен, а его водитель задержан. Никто из участников движения не пострадал. "Водителем-лихачом оказался ранее судимый 33-летний кировчанин. В отношении него составлено семь административных протоколов. Кроме того, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 УК РФ (угон). Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20240325/sud-1935621168.html

https://ria.ru/20240407/dtp-1938357494.html

кировская область

киров

оричевский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, кировская область, киров, оричевский район, ирина волк