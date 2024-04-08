Рейтинг@Mail.ru
Власти одобрили добровольное клеймение ювелирных изделий при экспорте - РИА Новости, 08.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:02 08.04.2024 (обновлено: 15:05 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/yuvelirnyeizdeliya-1938608058.html
Власти одобрили добровольное клеймение ювелирных изделий при экспорте
Власти одобрили добровольное клеймение ювелирных изделий при экспорте - РИА Новости, 08.04.2024
Власти одобрили добровольное клеймение ювелирных изделий при экспорте
Правительство России одобрило добровольный порядок клеймения ювелирных изделий, маркированных средствами идентификации и предназначенных для продажи вне... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T15:02
2024-04-08T15:05
экономика
россия
евразийский экономический союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/58683/64/586836425_0:616:2461:2000_1920x0_80_0_0_1a0a9c41090e9d641095bf359bf46a2c.jpg
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Правительство России одобрило добровольный порядок клеймения ювелирных изделий, маркированных средствами идентификации и предназначенных для продажи вне Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщается на сайте кабмина. "Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 12 и 13 Федерального закона "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится на сайте. В марте Минфин России предложил сделать клеймение ювелирных изделий при их продаже в страны вне Евразийского экономического союза добровольным при условии нанесения на них двухмерного штрихкода. Сейчас закон "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" устанавливает, что ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов отечественного производства и ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов, ввезенные в РФ для продажи, подлежат опробованию и клеймению государственным пробирным клеймом. Как отмечалось в пояснительной записке к законопроекту, физическое клеймо на ювелирном изделии воспринимается потенциальными зарубежными покупателями как дефект и снижает конкурентоспособность российских ювелирных изделий.
https://radiosputnik.ru/20240325/almazy-1935710646.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/58683/64/586836425_0:154:2461:2000_1920x0_80_0_0_a78e1bafcfea9ae07cd76c7a2357b950.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, евразийский экономический союз
Экономика, Россия, Евразийский экономический союз
Власти одобрили добровольное клеймение ювелирных изделий при экспорте

В России одобрили добровольное клеймение ювелирных изделий при продаже вне ЕАЭС

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкРабота ювелирного магазина
Работа ювелирного магазина - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Работа ювелирного магазина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Правительство России одобрило добровольный порядок клеймения ювелирных изделий, маркированных средствами идентификации и предназначенных для продажи вне Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщается на сайте кабмина.
«
"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 12 и 13 Федерального закона "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится на сайте.
В марте Минфин России предложил сделать клеймение ювелирных изделий при их продаже в страны вне Евразийского экономического союза добровольным при условии нанесения на них двухмерного штрихкода.
Сейчас закон "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" устанавливает, что ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов отечественного производства и ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов, ввезенные в РФ для продажи, подлежат опробованию и клеймению государственным пробирным клеймом. Как отмечалось в пояснительной записке к законопроекту, физическое клеймо на ювелирном изделии воспринимается потенциальными зарубежными покупателями как дефект и снижает конкурентоспособность российских ювелирных изделий.
Центр сортировки алмазов - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Эксперт: с российскими алмазами получилось, как с нефтью
25 марта, 17:32
 
ЭкономикаРоссияЕвразийский экономический союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала