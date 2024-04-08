https://ria.ru/20240408/yuvelirnyeizdeliya-1938608058.html

Власти одобрили добровольное клеймение ювелирных изделий при экспорте

Власти одобрили добровольное клеймение ювелирных изделий при экспорте - РИА Новости, 08.04.2024

Власти одобрили добровольное клеймение ювелирных изделий при экспорте

Правительство России одобрило добровольный порядок клеймения ювелирных изделий, маркированных средствами идентификации и предназначенных для продажи вне... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T15:02

2024-04-08T15:02

2024-04-08T15:05

экономика

россия

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Правительство России одобрило добровольный порядок клеймения ювелирных изделий, маркированных средствами идентификации и предназначенных для продажи вне Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщается на сайте кабмина. "Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 12 и 13 Федерального закона "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится на сайте. В марте Минфин России предложил сделать клеймение ювелирных изделий при их продаже в страны вне Евразийского экономического союза добровольным при условии нанесения на них двухмерного штрихкода. Сейчас закон "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" устанавливает, что ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов отечественного производства и ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов, ввезенные в РФ для продажи, подлежат опробованию и клеймению государственным пробирным клеймом. Как отмечалось в пояснительной записке к законопроекту, физическое клеймо на ювелирном изделии воспринимается потенциальными зарубежными покупателями как дефект и снижает конкурентоспособность российских ювелирных изделий.

https://radiosputnik.ru/20240325/almazy-1935710646.html

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экономика, россия, евразийский экономический союз