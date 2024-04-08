https://ria.ru/20240408/yuvelirnyeizdeliya-1938608058.html
Власти одобрили добровольное клеймение ювелирных изделий при экспорте
Власти одобрили добровольное клеймение ювелирных изделий при экспорте - РИА Новости, 08.04.2024
Власти одобрили добровольное клеймение ювелирных изделий при экспорте
Правительство России одобрило добровольный порядок клеймения ювелирных изделий, маркированных средствами идентификации и предназначенных для продажи вне... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T15:02
2024-04-08T15:02
2024-04-08T15:05
экономика
россия
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Правительство России одобрило добровольный порядок клеймения ювелирных изделий, маркированных средствами идентификации и предназначенных для продажи вне Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщается на сайте кабмина. "Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 12 и 13 Федерального закона "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится на сайте. В марте Минфин России предложил сделать клеймение ювелирных изделий при их продаже в страны вне Евразийского экономического союза добровольным при условии нанесения на них двухмерного штрихкода. Сейчас закон "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" устанавливает, что ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов отечественного производства и ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов, ввезенные в РФ для продажи, подлежат опробованию и клеймению государственным пробирным клеймом. Как отмечалось в пояснительной записке к законопроекту, физическое клеймо на ювелирном изделии воспринимается потенциальными зарубежными покупателями как дефект и снижает конкурентоспособность российских ювелирных изделий.
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экономика, россия, евразийский экономический союз
Экономика, Россия, Евразийский экономический союз
Власти одобрили добровольное клеймение ювелирных изделий при экспорте
В России одобрили добровольное клеймение ювелирных изделий при продаже вне ЕАЭС
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Правительство России одобрило добровольный порядок клеймения ювелирных изделий, маркированных средствами идентификации и предназначенных для продажи вне Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщается на сайте кабмина.
«
"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 12 и 13 Федерального закона "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится на сайте.
В марте Минфин России предложил сделать клеймение ювелирных изделий при их продаже в страны вне Евразийского экономического союза добровольным при условии нанесения на них двухмерного штрихкода.
Сейчас закон "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" устанавливает, что ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов отечественного производства и ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов, ввезенные в РФ для продажи, подлежат опробованию и клеймению государственным пробирным клеймом. Как отмечалось в пояснительной записке к законопроекту, физическое клеймо на ювелирном изделии воспринимается потенциальными зарубежными покупателями как дефект и снижает конкурентоспособность российских ювелирных изделий.