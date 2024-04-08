Рейтинг@Mail.ru
Полпред Якушев приехал в Курганскую область - РИА Новости, 08.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:12 08.04.2024
https://ria.ru/20240408/yakushev-1938567028.html
Полпред Якушев приехал в Курганскую область
Полпред Якушев приехал в Курганскую область - РИА Новости, 08.04.2024
Полпред Якушев приехал в Курганскую область
Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев приехал в Курганскую область из-за обстановки с надвигающимися... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T13:12
2024-04-08T13:12
курганская область
курган
россия
владимир якушев
вадим шумков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938376519_2:40:1122:670_1920x0_80_0_0_d789094888914c1d88b9ad284dbf7d68.png
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 апр – РИА Новости. Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев приехал в Курганскую область из-за обстановки с надвигающимися паводками, сообщила пресс-служба полпредства. Отмечается, что вместе с главой региона Вадимом Шумковым Якушев осмотрел состояние дамбы в Кургане, а также проверил организацию работы по сооружению временных преград для воды на реке Тобол. "Уровень в реках растет. Прогнозы неутешительные, большая вода идет в Курганскую область. Поэтому необходимо максимально подготовиться к наступлению паводка, работать круглосуточно. Эвакуировать людей, укрепить дамбы, подготовить технику, личный состав, создать запас лекарств и продуктов. Контролирую эти процессы лично", – приводятся в сообщении слова полпреда. Губернатор Шумков с 5 апреля ввел на территории региона режим повышенной готовности. Согласно прогнозу ГУМЧС на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек. По последним данным пресс-службы правительства региона, 571 человек уже эвакуирован из зон возможного затопления. Превентивная эвакуация населения проводится из Целинного, Звериноголовского, Притобольного, Кетовского и Белозерского муниципальных округов и города Кургана.
https://ria.ru/20240407/evakuatsiya-1938374846.html
курганская область
курган
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938376519_160:0:1107:710_1920x0_80_0_0_4e4c8936aa2fb595244b5761eb7227fe.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курганская область, курган, россия, владимир якушев, вадим шумков
Курганская область, Курган, Россия, Владимир Якушев, Вадим Шумков
Полпред Якушев приехал в Курганскую область

Полпред Якушев приехал в Курганскую область из-за обстановки с паводками

© Курганская область официально/TelegramПаводковая ситуация в городе Курган
Паводковая ситуация в городе Курган
© Курганская область официально/Telegram
Паводковая ситуация в городе Курган. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 апр – РИА Новости. Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев приехал в Курганскую область из-за обстановки с надвигающимися паводками, сообщила пресс-служба полпредства.
Отмечается, что вместе с главой региона Вадимом Шумковым Якушев осмотрел состояние дамбы в Кургане, а также проверил организацию работы по сооружению временных преград для воды на реке Тобол.
Весенние паводки в России: где самая тяжелая ситуация
3 апреля, 19:17
Инфографика
Весенние паводки в России: где самая тяжелая ситуацияПосмотреть
«
"Уровень в реках растет. Прогнозы неутешительные, большая вода идет в Курганскую область. Поэтому необходимо максимально подготовиться к наступлению паводка, работать круглосуточно. Эвакуировать людей, укрепить дамбы, подготовить технику, личный состав, создать запас лекарств и продуктов. Контролирую эти процессы лично", – приводятся в сообщении слова полпреда.
Губернатор Шумков с 5 апреля ввел на территории региона режим повышенной готовности. Согласно прогнозу ГУМЧС на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.
По последним данным пресс-службы правительства региона, 571 человек уже эвакуирован из зон возможного затопления. Превентивная эвакуация населения проводится из Целинного, Звериноголовского, Притобольного, Кетовского и Белозерского муниципальных округов и города Кургана.
Превентивная эвакуация жителей Звериноголовского округа Курганской области - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
В Курганской области началась превентивная эвакуация из-за паводка
7 апреля, 12:54
 
Курганская областьКурганРоссияВладимир ЯкушевВадим Шумков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала