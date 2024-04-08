https://ria.ru/20240408/yakushev-1938567028.html

Полпред Якушев приехал в Курганскую область

Полпред Якушев приехал в Курганскую область - РИА Новости, 08.04.2024

Полпред Якушев приехал в Курганскую область

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев приехал в Курганскую область из-за обстановки с надвигающимися... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T13:12

2024-04-08T13:12

2024-04-08T13:12

курганская область

курган

россия

владимир якушев

вадим шумков

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 апр – РИА Новости. Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев приехал в Курганскую область из-за обстановки с надвигающимися паводками, сообщила пресс-служба полпредства. Отмечается, что вместе с главой региона Вадимом Шумковым Якушев осмотрел состояние дамбы в Кургане, а также проверил организацию работы по сооружению временных преград для воды на реке Тобол. "Уровень в реках растет. Прогнозы неутешительные, большая вода идет в Курганскую область. Поэтому необходимо максимально подготовиться к наступлению паводка, работать круглосуточно. Эвакуировать людей, укрепить дамбы, подготовить технику, личный состав, создать запас лекарств и продуктов. Контролирую эти процессы лично", – приводятся в сообщении слова полпреда. Губернатор Шумков с 5 апреля ввел на территории региона режим повышенной готовности. Согласно прогнозу ГУМЧС на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек. По последним данным пресс-службы правительства региона, 571 человек уже эвакуирован из зон возможного затопления. Превентивная эвакуация населения проводится из Целинного, Звериноголовского, Притобольного, Кетовского и Белозерского муниципальных округов и города Кургана.

https://ria.ru/20240407/evakuatsiya-1938374846.html

курганская область

курган

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курганская область, курган, россия, владимир якушев, вадим шумков