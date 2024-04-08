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Украинские СМИ сообщили о повторном взрыве в Запорожье
Украинские СМИ сообщили о повторном взрыве в Запорожье - РИА Новости, 08.04.2024
Украинские СМИ сообщили о повторном взрыве в Запорожье
Взрыв прогремел в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, утверждается, что он был повторным, сообщает украинский телеканал... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T13:08
2024-04-08T13:08
2024-04-08T13:08
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запорожье
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Взрыв прогремел в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, утверждается, что он был повторным, сообщает украинский телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной Киеву части Запорожской области объявлена воздушная тревога. "В Запорожье прогремел повторный взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале телеканала. Официальной информации пока не поступало. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html
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запорожье, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Запорожская область
Украинские СМИ сообщили о повторном взрыве в Запорожье
"Общественное": в Запорожье прогремел повторный взрыв