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Власти МО направят более 6 млрд рублей на выплаты классным руководителям
Власти МО направят более 6 млрд рублей на выплаты классным руководителям - РИА Новости, 08.04.2024
Власти МО направят более 6 млрд рублей на выплаты классным руководителям
Более 6,7 миллиарда рублей выделят на доплаты за классное руководство учителям школ Московской области в 2024 году. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T15:59
2024-04-08T15:59
2024-04-08T15:59
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Более 6,7 миллиарда рублей выделят на доплаты за классное руководство учителям школ Московской области в 2024 году. Об этом сообщил телеканал "360".Сейчас классные руководители получают доплату в размере 5 тысяч рублей. Благодаря мерам поддержки сумма выплат повысится до 10 тысяч рублей. При этом помимо федеральной поддержки учителя получают еще и региональную в размере 6 тысяч рублей."В 2024 году на данные выплаты предусмотрено более 6,7 миллиарда рублей, из которых 3 миллиарда рублей – из федерального бюджета и 3,7 миллиарда рублей – из регионального", – отметила председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова.
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