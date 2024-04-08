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Военкоматы оснастят цифровым оборудованием к 2026 году - РИА Новости, 08.04.2024
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00:34 08.04.2024
https://ria.ru/20240408/voenkomaty-1938470074.html
Военкоматы оснастят цифровым оборудованием к 2026 году
Военкоматы оснастят цифровым оборудованием к 2026 году - РИА Новости, 08.04.2024
Военкоматы оснастят цифровым оборудованием к 2026 году
Все военные комиссариаты России до конца 2025 года будут оснащены цифровым телекоммуникационным оборудованием, соответствующие работы будут проведены... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T00:34
2024-04-08T00:34
россия
воентелеком
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Все военные комиссариаты России до конца 2025 года будут оснащены цифровым телекоммуникационным оборудованием, соответствующие работы будут проведены "Воентелеком" в рамках заключенных с Минобороны госконтрактов, сообщило главное организационно-мобилизационное управление (ГОМУ) Генштаба ВС РФ. В период с 2019 по 2023 год такими цифровыми технологиями были оснащены 93% военных комиссариатов муниципальных образований. В России 8 апреля отмечается День сотрудников военных комиссариатов. "В 2024–2025 годах данная работа будет продолжена (в том числе в военных комиссариатах, размещенных на новых территориях Российской Федерации), что позволит к исходу 2025 года оснастить ЦТО все военные комиссариаты", - говорится в публикации ГОМУ в журнале "Военные комиссариаты России". Кроме того, для организации управления соединениями и воинскими частями территориальной обороны с 2024 года спланировано оснащение военных комиссариатов современными стационарными средствами радиосвязи. Серверное оборудование обеспечивает военным комиссариатам доступ в сети Минобороны. Можно будет вести телефонные переговоры в открытых и закрытых сетях военного ведомства. Пользовательское оборудование в интересах должностных лиц военных комиссариатов позволяет рассматривать обращения граждан, поступивших на электронную почту военного комиссариата, получать информацию из открытых источников в интернете, обмениваться информацией с учебными заведениями, администрациями муниципальных образований и органами исполнительной власти, вести документальный обмен сообщениями в системе электронного документооборота Минобороны России, а также обмениваться сообщениями в закрытом сегменте сети передачи данных.
https://ria.ru/20240406/povestka-1938163039.html
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россия, воентелеком, вооруженные силы рф, безопасность
Россия, Воентелеком, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Военкоматы оснастят цифровым оборудованием к 2026 году

ГОМУ ГШ: военкоматы оснастят телекоммуникационным оборудованием к 2026 году

© РИА Новости / Александр Мельников | Перейти в медиабанкПризывник проходит медицинскую комиссию в военном комиссариате
Призывник проходит медицинскую комиссию в военном комиссариате - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Александр Мельников
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Призывник проходит медицинскую комиссию в военном комиссариате. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Все военные комиссариаты России до конца 2025 года будут оснащены цифровым телекоммуникационным оборудованием, соответствующие работы будут проведены "Воентелеком" в рамках заключенных с Минобороны госконтрактов, сообщило главное организационно-мобилизационное управление (ГОМУ) Генштаба ВС РФ.
В период с 2019 по 2023 год такими цифровыми технологиями были оснащены 93% военных комиссариатов муниципальных образований.
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"В 2024–2025 годах данная работа будет продолжена (в том числе в военных комиссариатах, размещенных на новых территориях Российской Федерации), что позволит к исходу 2025 года оснастить ЦТО все военные комиссариаты", - говорится в публикации ГОМУ в журнале "Военные комиссариаты России".
Кроме того, для организации управления соединениями и воинскими частями территориальной обороны с 2024 года спланировано оснащение военных комиссариатов современными стационарными средствами радиосвязи.
Серверное оборудование обеспечивает военным комиссариатам доступ в сети Минобороны. Можно будет вести телефонные переговоры в открытых и закрытых сетях военного ведомства.
Пользовательское оборудование в интересах должностных лиц военных комиссариатов позволяет рассматривать обращения граждан, поступивших на электронную почту военного комиссариата, получать информацию из открытых источников в интернете, обмениваться информацией с учебными заведениями, администрациями муниципальных образований и органами исполнительной власти, вести документальный обмен сообщениями в системе электронного документооборота Минобороны России, а также обмениваться сообщениями в закрытом сегменте сети передачи данных.
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