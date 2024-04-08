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Удмуртия отправит 50 тонн питьевой воды в пострадавшие районы Оренбуржья

Удмуртия отправит 50 тонн питьевой воды в пострадавшие районы Оренбуржья - РИА Новости, 08.04.2024

Удмуртия отправит 50 тонн питьевой воды в пострадавшие районы Оренбуржья

Удмуртия отправит 50 тонн питьевой воды в пострадавшие от паводка районы Оренбургской области, сообщил глава республики Александр Бречалов в своём... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T16:26

2024-04-08T16:26

2024-04-08T16:31

оренбургская область

орск

урал

александр бречалов

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

прорыв дамбы в орске

наводнения в россии — 2024

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УФА, 8 апр - РИА Новости. Удмуртия отправит 50 тонн питьевой воды в пострадавшие от паводка районы Оренбургской области, сообщил глава республики Александр Бречалов в своём Telegram-канале. "С коллегами мы на связи, сейчас главная потребность у них - чистая питьевая вода, Поэтому повезем воду - 2 машины, 30 тонн. Завтра отправим еще 20 тонн. Большое спасибо нашим предприятиям: транспортникам, которые взяли расходы по доставке на себя и производителям, поставляющим воду практически по себестоимости и организовавшим погрузку в самые кратчайшие сроки", - написал Бречалов.По данным удмуртских властей, в регионе пока паводковая ситуация опасений не вызывает. Здесь ожидают пик паводка во второй декаде апреля. В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков. В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня.

оренбургская область

орск

урал

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

оренбургская область, орск, урал, александр бречалов, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024, общество