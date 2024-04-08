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Удмуртия отправит 50 тонн питьевой воды в пострадавшие районы Оренбуржья
Удмуртия отправит 50 тонн питьевой воды в пострадавшие районы Оренбуржья - РИА Новости, 08.04.2024
Удмуртия отправит 50 тонн питьевой воды в пострадавшие районы Оренбуржья
Удмуртия отправит 50 тонн питьевой воды в пострадавшие от паводка районы Оренбургской области, сообщил глава республики Александр Бречалов в своём... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T16:26
2024-04-08T16:26
2024-04-08T16:31
оренбургская область
орск
урал
александр бречалов
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
прорыв дамбы в орске
наводнения в россии — 2024
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УФА, 8 апр - РИА Новости. Удмуртия отправит 50 тонн питьевой воды в пострадавшие от паводка районы Оренбургской области, сообщил глава республики Александр Бречалов в своём Telegram-канале. "С коллегами мы на связи, сейчас главная потребность у них - чистая питьевая вода, Поэтому повезем воду - 2 машины, 30 тонн. Завтра отправим еще 20 тонн. Большое спасибо нашим предприятиям: транспортникам, которые взяли расходы по доставке на себя и производителям, поставляющим воду практически по себестоимости и организовавшим погрузку в самые кратчайшие сроки", - написал Бречалов.По данным удмуртских властей, в регионе пока паводковая ситуация опасений не вызывает. Здесь ожидают пик паводка во второй декаде апреля. В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков. В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня.
оренбургская область
орск
урал
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Затопленные частные дома в Оренбурге
Затопленные частные дома в Оренбурге
2024-04-08T16:26
true
PT0M42S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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оренбургская область, орск, урал, александр бречалов, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024, общество
Оренбургская область, Орск, Урал, Александр Бречалов, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Прорыв дамбы в Орске, Наводнения в России — 2024, Общество
Удмуртия отправит 50 тонн питьевой воды в пострадавшие районы Оренбуржья
Бречалов: Удмуртия отправит несколько машин с питьевой водой в Оренбуржье