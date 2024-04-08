https://ria.ru/20240408/vklad-1938469619.html

Аналитик рассказала о появлении новых вкладов "не для всех"

Аналитик рассказала о появлении новых вкладов "не для всех" - РИА Новости, 08.04.2024

Аналитик рассказала о появлении новых вкладов "не для всех"

Речь идет о банковских продуктах, позволяющих накопить на первый взнос по ипотеке, — законопроект о них уже внесен в Госдуму. Эти вклады могут быть интересными, РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T02:15

2024-04-08T02:15

2024-04-08T20:47

экономика

госдума рф

россия

ипотека

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Речь идет о банковских продуктах, позволяющих накопить на первый взнос по ипотеке, — законопроект о них уже внесен в Госдуму. Эти вклады могут быть интересными, но не для всех и лишь на особых условиях, рассказала в интервью агентству Прайм руководитель направления экспертной аналитики финансовой платформы "Банки.ру" Инна Солдатенкова.По ее словам, такой финансовый продукт позволит решить проблему с первым взносом: сейчас из-за банковского ужесточения он составляет 20-30 процентов. Кроме того, вклад повысит уверенность граждан в получении ипотеки, что важно с учетом новых требований и снижения числа выдач. Для своих клиентов банки смогут предлагать льготные ипотечные тарифы.Однако заявленные условия по новым вкладам нуждаются в доработке, иначе массового интереса к ним ждать не приходится. Ставка должна быть выше средней по другим продуктам, ведь это долгосрочные деньги для банков. В этом случае интерес граждан вырастет, полагает Солдатенкова.Пока на рынке нет таких предложений, но и законопроект еще находится в процессе обсуждения. "Когда он будет принят, очевидно мы увидим разработанные банками варианты. И тогда уже можно будет судить об их привлекательности, как в разрезе отдельного банка, так и в целом для отрасли", — заключила аналитик.

https://ria.ru/20240305/vygoda-1931119839.html

https://ria.ru/20240326/ipoteka-1772116136.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, госдума рф, россия, ипотека