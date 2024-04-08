Рейтинг@Mail.ru
Аналитик рассказала о появлении новых вкладов "не для всех" - РИА Новости, 08.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:15 08.04.2024 (обновлено: 20:47 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/vklad-1938469619.html
Аналитик рассказала о появлении новых вкладов "не для всех"
Аналитик рассказала о появлении новых вкладов "не для всех" - РИА Новости, 08.04.2024
Аналитик рассказала о появлении новых вкладов "не для всех"
Речь идет о банковских продуктах, позволяющих накопить на первый взнос по ипотеке, — законопроект о них уже внесен в Госдуму. Эти вклады могут быть интересными, РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T02:15
2024-04-08T20:47
экономика
госдума рф
россия
ипотека
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902235000_0:150:3105:1897_1920x0_80_0_0_fb00772a8c44a658150c1113d42e649e.jpg
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Речь идет о банковских продуктах, позволяющих накопить на первый взнос по ипотеке, — законопроект о них уже внесен в Госдуму. Эти вклады могут быть интересными, но не для всех и лишь на особых условиях, рассказала в интервью агентству Прайм руководитель направления экспертной аналитики финансовой платформы "Банки.ру" Инна Солдатенкова.По ее словам, такой финансовый продукт позволит решить проблему с первым взносом: сейчас из-за банковского ужесточения он составляет 20-30 процентов. Кроме того, вклад повысит уверенность граждан в получении ипотеки, что важно с учетом новых требований и снижения числа выдач. Для своих клиентов банки смогут предлагать льготные ипотечные тарифы.Однако заявленные условия по новым вкладам нуждаются в доработке, иначе массового интереса к ним ждать не приходится. Ставка должна быть выше средней по другим продуктам, ведь это долгосрочные деньги для банков. В этом случае интерес граждан вырастет, полагает Солдатенкова.Пока на рынке нет таких предложений, но и законопроект еще находится в процессе обсуждения. "Когда он будет принят, очевидно мы увидим разработанные банками варианты. И тогда уже можно будет судить об их привлекательности, как в разрезе отдельного банка, так и в целом для отрасли", — заключила аналитик.
https://ria.ru/20240305/vygoda-1931119839.html
https://ria.ru/20240326/ipoteka-1772116136.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902235000_188:0:2917:2047_1920x0_80_0_0_a95554d8209be86d3beb695e4bcb17b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, госдума рф, россия, ипотека
Экономика, Госдума РФ, Россия, Ипотека
Аналитик рассказала о появлении новых вкладов "не для всех"

Аналитик Солдатенкова: вклады для жилищного накопления помогут с первым взносом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнак процента
Знак процента - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Знак процента. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Речь идет о банковских продуктах, позволяющих накопить на первый взнос по ипотеке, — законопроект о них уже внесен в Госдуму. Эти вклады могут быть интересными, но не для всех и лишь на особых условиях, рассказала в интервью агентству Прайм руководитель направления экспертной аналитики финансовой платформы "Банки.ру" Инна Солдатенкова.
По ее словам, такой финансовый продукт позволит решить проблему с первым взносом: сейчас из-за банковского ужесточения он составляет 20-30 процентов. Кроме того, вклад повысит уверенность граждан в получении ипотеки, что важно с учетом новых требований и снижения числа выдач. Для своих клиентов банки смогут предлагать льготные ипотечные тарифы.
Знак процента - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
Экономист назвал новый инструмент, который выгоднее вклада
5 марта, 02:15
Однако заявленные условия по новым вкладам нуждаются в доработке, иначе массового интереса к ним ждать не приходится. Ставка должна быть выше средней по другим продуктам, ведь это долгосрочные деньги для банков. В этом случае интерес граждан вырастет, полагает Солдатенкова.
Пока на рынке нет таких предложений, но и законопроект еще находится в процессе обсуждения. "Когда он будет принят, очевидно мы увидим разработанные банками варианты. И тогда уже можно будет судить об их привлекательности, как в разрезе отдельного банка, так и в целом для отрасли", — заключила аналитик.
Ипотека - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Ипотека с господдержкой в 2024 году: ставка, как взять, советы экспертов
26 марта, 13:07
 
ЭкономикаГосдума РФРоссияИпотека
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала