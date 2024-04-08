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Видеонаблюдение применят в Подмосковье для профилактики лесных пожаров
Видеонаблюдение применят в Подмосковье для профилактики лесных пожаров - РИА Новости, 08.04.2024
Видеонаблюдение применят в Подмосковье для профилактики лесных пожаров
Видеонаблюдение и искусственный интеллект применят в Подмосковье для ведения мониторинга лесов в пожароопасный период, сообщил губернатор Московской области... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T19:55
2024-04-08T19:55
2024-04-08T19:55
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Видеонаблюдение и искусственный интеллект применят в Подмосковье для ведения мониторинга лесов в пожароопасный период, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Напоминаю, что почти 43% территории в Подмосковье – леса, поэтому нам необходимо быть во всеоружии, когда наступит теплая погода. В этой работе нам нужно продолжать применять умные системы – видеонаблюдение, искусственный интеллект. Также вести мониторинг наших лесов, особенно удаленных территорий, и тех, где регулярно идет пал травы", – сказал Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства Московской области. В Подмосковье сейчас ведутся профилактические работы. Так, всего в 2024 году обустроят более 5,6 тысячи километров минерализованных полос, отремонтируют порядка 290 километров лесных дорог, установят 573 аншлага и шлагбаума. Регулярно будут патрулировать свыше 2,8 тысячи маршрутов. На совещании губернатора с членами областного правительства и главами округов отмечено, что основной причиной возникновения пожаров остается человеческий фактор. Поэтому большое внимание уделяется информированию жителей. К примеру, в школах проходят открытые уроки и беседы. "Фотоловушки, фиксация правонарушений, наказание – по-другому здесь нельзя. Только так можно отбить у людей охоту мусорить и разжигать костры в неположенных местах", – сказал начальник МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин, слова которого приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20230606/podmoskove-1876468501.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), андрей воробьев, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Видеонаблюдение и искусственный интеллект применят в Подмосковье для ведения мониторинга лесов в пожароопасный период, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Напоминаю, что почти 43% территории в Подмосковье – леса, поэтому нам необходимо быть во всеоружии, когда наступит теплая погода. В этой работе нам нужно продолжать применять умные системы – видеонаблюдение, искусственный интеллект. Также вести мониторинг наших лесов, особенно удаленных территорий, и тех, где регулярно идет пал травы", – сказал Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
В Подмосковье сейчас ведутся профилактические работы. Так, всего в 2024 году обустроят более 5,6 тысячи километров минерализованных полос, отремонтируют порядка 290 километров лесных дорог, установят 573 аншлага и шлагбаума. Регулярно будут патрулировать свыше 2,8 тысячи маршрутов.
На совещании губернатора с членами областного правительства и главами округов отмечено, что основной причиной возникновения пожаров остается человеческий фактор. Поэтому большое внимание уделяется информированию жителей. К примеру, в школах проходят открытые уроки и беседы.
"Фотоловушки, фиксация правонарушений, наказание – по-другому здесь нельзя. Только так можно отбить у людей охоту мусорить и разжигать костры в неположенных местах", – сказал начальник МЧС России
по Московской области Сергей Полетыкин, слова которого приводятся в сообщении.