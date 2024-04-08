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В Подмосковье центр "Мой бизнес" оказал более 10 тысяч услуг с начала года
В Подмосковье центр "Мой бизнес" оказал более 10 тысяч услуг с начала года - РИА Новости, 08.04.2024
В Подмосковье центр "Мой бизнес" оказал более 10 тысяч услуг с начала года
Подмосковный центр "Мой бизнес" оказал предпринимателям региона свыше 10 тысяч услуг за первый квартал 2024 года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T17:49
2024-04-08T17:49
2024-04-08T17:49
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Подмосковный центр "Мой бизнес" оказал предпринимателям региона свыше 10 тысяч услуг за первый квартал 2024 года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "В период с января по март этого года специалисты центра "Мой бизнес" Московской области оказали предпринимателям, самозанятым и физическим лицам региона 10 321 услугу", - сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. По ее словам, например, это могут быть консультации о мерах поддержки и сервисе "100% Подмосковье", запущенном в прошлом году. Кроме того, популярностью среди обращений пользуется комплексная услуга "Бизнес под ключ", где специалисты центра помогают предпринимателям зарегистрировать предпринимательскую деятельность, а также подобрать подходящую систему налогообложения. Также в этом году уже стартовал прием заявок на получение ряда других услуг центра "Мой бизнес". Например, предприниматели могут получить услугу по созданию видеоролика или поддержку при участии в выставках. Услуги центра "Мой бизнес" предоставляются в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", который инициировал президент РФ Владимир Путин.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , бизнес
Твой бизнес, Московская область (Подмосковье), Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Бизнес
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Подмосковный центр "Мой бизнес" оказал предпринимателям региона свыше 10 тысяч услуг за первый квартал 2024 года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
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"В период с января по март этого года специалисты центра "Мой бизнес" Московской области оказали предпринимателям, самозанятым и физическим лицам региона 10 321 услугу", - сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
По ее словам, например, это могут быть консультации о мерах поддержки и сервисе "100% Подмосковье", запущенном в прошлом году.
Кроме того, популярностью среди обращений пользуется комплексная услуга "Бизнес под ключ", где специалисты центра помогают предпринимателям зарегистрировать предпринимательскую деятельность, а также подобрать подходящую систему налогообложения.
Также в этом году уже стартовал прием заявок на получение ряда других услуг центра "Мой бизнес". Например, предприниматели могут получить услугу по созданию видеоролика или поддержку при участии в выставках.
Услуги центра "Мой бизнес" предоставляются в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", который инициировал президент РФ Владимир Путин
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