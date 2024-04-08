https://ria.ru/20240408/ukraina-1938718073.html
Украинские власти заявили о повреждениях инфраструктуры в Полтаве
Украинские власти заявили о повреждениях инфраструктуры в Полтаве - РИА Новости, 08.04.2024
Украинские власти заявили о повреждениях инфраструктуры в Полтаве
Глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин утверждает, что после взрыва в понедельник зафиксированы повреждения на инфраструктурных объектах РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T21:53
2024-04-08T21:53
2024-04-08T21:53
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин утверждает, что после взрыва в понедельник зафиксированы повреждения на инфраструктурных объектах области. Пронин в своем Telegram-канале сообщил, что город подвергся удару, в результате чего "гражданская инфраструктура повреждена в пределах Полтавской общины". "На месте работают все соответствующие службы", - добавил он. Ранее в понедельник украинские СМИ на фоне воздушной тревоги сообщали о взрыве в Полтаве. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240406/zelenskiy-1938299656.html
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в мире, полтава, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Полтава, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Украинские власти заявили о повреждениях инфраструктуры в Полтаве
Глава Полтавской администрации: зафиксированы повреждения инфраструктуры