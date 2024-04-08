https://ria.ru/20240408/ukraina-1938716576.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Полтаве

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Полтаве - РИА Новости, 08.04.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Полтаве

Взрыв раздался в понедельник в городе Полтаве на Украине на фоне ранее объявленной тревоги в Полтавской области, сообщает украинское издание "Страна", РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T21:32

2024-04-08T21:32

2024-04-08T21:32

специальная военная операция на украине

полтавская область

россия

полтава

дмитрий песков

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Взрыв раздался в понедельник в городе Полтаве на Украине на фоне ранее объявленной тревоги в Полтавской области, сообщает украинское издание "Страна", "Сообщают о взрыве в Полтаве", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Полтавской области наряду с Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Черниговской объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240406/zelenskiy-1938299656.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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полтавская область, россия, полтава, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире