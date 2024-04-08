Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Шольц существенно преувеличивает объемы военной помощи Украине - РИА Новости, 08.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:36 08.04.2024
https://ria.ru/20240408/ukraina-1938690365.html
СМИ: Шольц существенно преувеличивает объемы военной помощи Украине
СМИ: Шольц существенно преувеличивает объемы военной помощи Украине - РИА Новости, 08.04.2024
СМИ: Шольц существенно преувеличивает объемы военной помощи Украине
Правительство Германии и канцлер Олаф Шольц существенно преувеличивают объемы переданной и запланированной помощи Украине, сообщило издание Bild со ссылкой на... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T18:36
2024-04-08T18:36
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
олаф шольц
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/02/1930704957_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ceace9690ec3388cd6fc8cfccca23d56.jpg
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Правительство Германии и канцлер Олаф Шольц существенно преувеличивают объемы переданной и запланированной помощи Украине, сообщило издание Bild со ссылкой на исследование члена комитета бундестага по бюджету от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Инго Гедехенса. За последние несколько месяцев Шольц несколько раз называл сумму в 28 миллиардов евро, говоря об объемах помощи Украине. По подсчетам Гедехенса, реально сейчас можно говорить лишь о 10,2 миллиарда евро. Во-первых, как сообщает Гедехенс, Германия имеет право вернуть часть денег, потраченных на помощь Украине, из средств ЕС. Так, ФРГ уже получила от ЕС 31 миллион евро, но правящая коалиция уже запросила 3,4 миллиарда евро. Таким образом, эти деньги логично будет в конечном счете считать помощью ЕС Украине, а не помощью от ФРГ. Во-вторых, часть средств из шестимиллиардного пакета военной помощи Украине по факту пойдет на военную поддержку других стран и перевооружение вооруженных сил Германии (бундесвера). По факту, 2,6 миллиарда евро из этой суммы до Украины не дойдут, пишет издание. С учетом ряда других подсчетов получается, что реальные объемы оказанной и запланированной помощи ФРГ Украине составляют 21,7 миллиарда евро. Но при этом часть обязательств растянута во времени до 2028 года, соответственно, на данный момент Украина не получила и половину от этой суммы. "Канцлер создает впечатление, что Германия уже предоставила Украине военную поддержку на 28 миллиардов евро. На самом деле, мы еще даже половины этой суммы не потратили", - сказал Гедехенс Bild. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20240308/germany-1931837287.html
https://ria.ru/20240317/evropa-1933615559.html
украина
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/02/1930704957_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_e65fecd8a51241c8bc13305737367fb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, германия, олаф шольц, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Олаф Шольц, Вооруженные силы Украины
СМИ: Шольц существенно преувеличивает объемы военной помощи Украине

Bild: ФРГ поставила Украине гораздо меньше помощи, чем об этом говорит Шольц

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Правительство Германии и канцлер Олаф Шольц существенно преувеличивают объемы переданной и запланированной помощи Украине, сообщило издание Bild со ссылкой на исследование члена комитета бундестага по бюджету от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Инго Гедехенса.
За последние несколько месяцев Шольц несколько раз называл сумму в 28 миллиардов евро, говоря об объемах помощи Украине. По подсчетам Гедехенса, реально сейчас можно говорить лишь о 10,2 миллиарда евро.
Участники акции против поставок оружия Украине на одной из улиц в Мюнхене - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
Призрак 1945-го: Германия хочет мириться с Россией
8 марта, 08:00
Во-первых, как сообщает Гедехенс, Германия имеет право вернуть часть денег, потраченных на помощь Украине, из средств ЕС. Так, ФРГ уже получила от ЕС 31 миллион евро, но правящая коалиция уже запросила 3,4 миллиарда евро. Таким образом, эти деньги логично будет в конечном счете считать помощью ЕС Украине, а не помощью от ФРГ. Во-вторых, часть средств из шестимиллиардного пакета военной помощи Украине по факту пойдет на военную поддержку других стран и перевооружение вооруженных сил Германии (бундесвера). По факту, 2,6 миллиарда евро из этой суммы до Украины не дойдут, пишет издание. С учетом ряда других подсчетов получается, что реальные объемы оказанной и запланированной помощи ФРГ Украине составляют 21,7 миллиарда евро. Но при этом часть обязательств растянута во времени до 2028 года, соответственно, на данный момент Украина не получила и половину от этой суммы.
"Канцлер создает впечатление, что Германия уже предоставила Украине военную поддержку на 28 миллиардов евро. На самом деле, мы еще даже половины этой суммы не потратили", - сказал Гедехенс Bild.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Французский военный во время учений - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Для Европы война против России становится неизбежной
17 марта, 10:15
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГерманияОлаф ШольцВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала