https://ria.ru/20240408/ukraina-1938690365.html

СМИ: Шольц существенно преувеличивает объемы военной помощи Украине

СМИ: Шольц существенно преувеличивает объемы военной помощи Украине - РИА Новости, 08.04.2024

СМИ: Шольц существенно преувеличивает объемы военной помощи Украине

Правительство Германии и канцлер Олаф Шольц существенно преувеличивают объемы переданной и запланированной помощи Украине, сообщило издание Bild со ссылкой на... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T18:36

2024-04-08T18:36

2024-04-08T18:36

специальная военная операция на украине

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германия

олаф шольц

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Правительство Германии и канцлер Олаф Шольц существенно преувеличивают объемы переданной и запланированной помощи Украине, сообщило издание Bild со ссылкой на исследование члена комитета бундестага по бюджету от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Инго Гедехенса. За последние несколько месяцев Шольц несколько раз называл сумму в 28 миллиардов евро, говоря об объемах помощи Украине. По подсчетам Гедехенса, реально сейчас можно говорить лишь о 10,2 миллиарда евро. Во-первых, как сообщает Гедехенс, Германия имеет право вернуть часть денег, потраченных на помощь Украине, из средств ЕС. Так, ФРГ уже получила от ЕС 31 миллион евро, но правящая коалиция уже запросила 3,4 миллиарда евро. Таким образом, эти деньги логично будет в конечном счете считать помощью ЕС Украине, а не помощью от ФРГ. Во-вторых, часть средств из шестимиллиардного пакета военной помощи Украине по факту пойдет на военную поддержку других стран и перевооружение вооруженных сил Германии (бундесвера). По факту, 2,6 миллиарда евро из этой суммы до Украины не дойдут, пишет издание. С учетом ряда других подсчетов получается, что реальные объемы оказанной и запланированной помощи ФРГ Украине составляют 21,7 миллиарда евро. Но при этом часть обязательств растянута во времени до 2028 года, соответственно, на данный момент Украина не получила и половину от этой суммы. "Канцлер создает впечатление, что Германия уже предоставила Украине военную поддержку на 28 миллиардов евро. На самом деле, мы еще даже половины этой суммы не потратили", - сказал Гедехенс Bild. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20240308/germany-1931837287.html

https://ria.ru/20240317/evropa-1933615559.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, германия, олаф шольц, вооруженные силы украины