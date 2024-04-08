https://ria.ru/20240408/ukraina-1938669589.html

Постпред США допустила членство Украины в НАТО после конфликта

Постпред США допустила членство Украины в НАТО после конфликта - РИА Новости, 08.04.2024

Постпред США допустила членство Украины в НАТО после конфликта

Членство Украины в НАТО возможно после завершения текущего конфликта при согласии всех членов альянса, считает постпред США при НАТО Джулианн Смит. РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T17:17

2024-04-08T17:17

2024-04-08T17:17

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ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Членство Украины в НАТО возможно после завершения текущего конфликта при согласии всех членов альянса, считает постпред США при НАТО Джулианн Смит. "НАТО согласится на полноценное членство Украины, когда условия будут выполнены, а союзники согласятся, и это относится к летнему саммиту", - заявила она на конференции по случаю 75-летия НАТО в Вашингтоне. На уточняющий вопрос, является ли завершение боевых действий условием для вступления Украины, Смит ответила: "Да, именно". В марте глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что вопрос о членстве Украины в альянсе является решенным, но продолжается обсуждение того, "когда это произойдет и что для этого нужно". В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на нее. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Украину не позвали в НАТО, поскольку среди членов организации, преимущественно у Польши, есть явный интерес к западным территориям Украины, а приглашение Киева в альянс потребовало бы признания существующих украинских границ, заявила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова.

https://ria.ru/20240406/nato-1938134549.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, владимир зеленский, нато, сша