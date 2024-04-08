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Украина встала на путь ядерного террора, заявил МИД России - РИА Новости, 08.04.2024
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17:15 08.04.2024 (обновлено: 17:35 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/ukraina-1938669182.html
Украина встала на путь ядерного террора, заявил МИД России
Украина встала на путь ядерного террора, заявил МИД России - РИА Новости, 08.04.2024
Украина встала на путь ядерного террора, заявил МИД России
Украина, поддерживаемая США и западными сателлитами, ударами по Запорожской АЭС дает понять, что встала на путь ядерного террора, заявили в МИД РФ. РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T17:15
2024-04-08T17:35
украина
россия
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская аэс
магатэ
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Украина, поддерживаемая США и западными сателлитами, ударами по Запорожской АЭС дает понять, что встала на путь ядерного террора, заявили в МИД РФ.Ранее в воскресенье пресс-служба станции сообщила об атаке беспилотника по куполу шестого энергоблока ЗАЭС. Отмечалось, что критических повреждений и пострадавших нет. Чуть ранее сообщалось о прилетах БПЛА в районе столовой, а также в районе грузового порта."Своими преступными действиями Украина, поддерживаемая США и их западными сателлитами, по сути, дает понять, что встала на путь ядерного террора. Задача мирового сообщества, а также международных организаций, в первую очередь, МАГАТЭ, – лишить Киев возможности проводить террористические атаки на ядерные объекты", - говорится в сообщении МИД РФ.В ведомстве подчеркнули, что вина за удары по ЗАЭС и их последствия ложится на власти государств, которые поставляют Киеву оружие, деньги и разведданные, обучают украинских солдат и обеспечивают информационное сопровождение действий Киева."Намерены выявлять и преследовать виновных в нападениях на российские ядерные объекты вне зависимости от того, где эти лица находятся, даже если после достижения целей СВО им удастся скрыться с территории, находящейся под контролем киевского режима", - отметили в МИД РФ.Также в ведомстве отметили, что Россия делает все для обеспечения безопасности станции в соответствии со своими законами и международно-правовыми обязательствами.
https://ria.ru/20240408/zaes-1938627592.html
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украина, россия, в мире, запорожская аэс, магатэ
Украина, Россия, Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская АЭС, МАГАТЭ
Украина встала на путь ядерного террора, заявил МИД России

МИД РФ: Украина ударами по ЗАЭС показывает, что встала на путь ядерного террора

© РИА НовостиТерритория ЗАЭС после атаки БПЛА украинских боевиков
Территория ЗАЭС после атаки БПЛА украинских боевиков
© РИА Новости
Территория ЗАЭС после атаки БПЛА украинских боевиков
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Украина, поддерживаемая США и западными сателлитами, ударами по Запорожской АЭС дает понять, что встала на путь ядерного террора, заявили в МИД РФ.
Ранее в воскресенье пресс-служба станции сообщила об атаке беспилотника по куполу шестого энергоблока ЗАЭС. Отмечалось, что критических повреждений и пострадавших нет. Чуть ранее сообщалось о прилетах БПЛА в районе столовой, а также в районе грузового порта.
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"Своими преступными действиями Украина, поддерживаемая США и их западными сателлитами, по сути, дает понять, что встала на путь ядерного террора. Задача мирового сообщества, а также международных организаций, в первую очередь, МАГАТЭ, – лишить Киев возможности проводить террористические атаки на ядерные объекты", - говорится в сообщении МИД РФ.
В ведомстве подчеркнули, что вина за удары по ЗАЭС и их последствия ложится на власти государств, которые поставляют Киеву оружие, деньги и разведданные, обучают украинских солдат и обеспечивают информационное сопровождение действий Киева.
«
"Намерены выявлять и преследовать виновных в нападениях на российские ядерные объекты вне зависимости от того, где эти лица находятся, даже если после достижения целей СВО им удастся скрыться с территории, находящейся под контролем киевского режима", - отметили в МИД РФ.
Также в ведомстве отметили, что Россия делает все для обеспечения безопасности станции в соответствии со своими законами и международно-правовыми обязательствами.
Запорожская атомная электростанция
26 августа 2022, 18:46
Инфографика
Запорожская атомная электростанцияПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВ миреЗапорожская АЭСМАГАТЭ
 
 
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