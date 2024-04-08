Постпред США при НАТО надеется на одобрение новой помощи Украине в апреле
Постпред США при НАТО надеется, что конгресс одобрит помощь Украине в апреле
© AP Photo / Olivier MatthysСкульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит надеется, что американский конгресс одобрит новую помощь Украине не позднее конца апреля.
"Я очень надеюсь, мы все надеемся, что дополнительная помощь пройдет не позднее конца этого месяца", - сообщила она на конференции по случаю 75-летия НАТО в Вашингтоне.
Администрация США в декабре прошлого года исчерпала возможности по предоставлению вооружений Украине, в текущем году был передан лишь один пакет помощи на 300 миллионов долларов. Одобрения ожидает запрос Белого дома о выделении 60 миллиардов долларов для Киева.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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