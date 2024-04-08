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Постпред США при НАТО надеется на одобрение новой помощи Украине в апреле - РИА Новости, 08.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:33 08.04.2024
https://ria.ru/20240408/ukraina-1938645988.html
Постпред США при НАТО надеется на одобрение новой помощи Украине в апреле
Постпред США при НАТО надеется на одобрение новой помощи Украине в апреле - РИА Новости, 08.04.2024
Постпред США при НАТО надеется на одобрение новой помощи Украине в апреле
Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит надеется, что американский конгресс одобрит новую помощь Украине не позднее конца апреля. РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T16:33
2024-04-08T16:33
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
нато
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ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит надеется, что американский конгресс одобрит новую помощь Украине не позднее конца апреля. "Я очень надеюсь, мы все надеемся, что дополнительная помощь пройдет не позднее конца этого месяца", - сообщила она на конференции по случаю 75-летия НАТО в Вашингтоне. Администрация США в декабре прошлого года исчерпала возможности по предоставлению вооружений Украине, в текущем году был передан лишь один пакет помощи на 300 миллионов долларов. Одобрения ожидает запрос Белого дома о выделении 60 миллиардов долларов для Киева. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240401/zelenskiy-1936968622.html
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в мире, украина, сша, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, НАТО
Постпред США при НАТО надеется на одобрение новой помощи Украине в апреле

Постпред США при НАТО надеется, что конгресс одобрит помощь Украине в апреле

© AP Photo / Olivier MatthysСкульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© AP Photo / Olivier Matthys
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит надеется, что американский конгресс одобрит новую помощь Украине не позднее конца апреля.
"Я очень надеюсь, мы все надеемся, что дополнительная помощь пройдет не позднее конца этого месяца", - сообщила она на конференции по случаю 75-летия НАТО в Вашингтоне.
Администрация США в декабре прошлого года исчерпала возможности по предоставлению вооружений Украине, в текущем году был передан лишь один пакет помощи на 300 миллионов долларов. Одобрения ожидает запрос Белого дома о выделении 60 миллиардов долларов для Киева.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
Зеленский умоляет США о помощи
1 апреля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАНАТО
 
 
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