https://ria.ru/20240408/ukraina-1938645988.html

Постпред США при НАТО надеется на одобрение новой помощи Украине в апреле

Постпред США при НАТО надеется на одобрение новой помощи Украине в апреле - РИА Новости, 08.04.2024

Постпред США при НАТО надеется на одобрение новой помощи Украине в апреле

Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит надеется, что американский конгресс одобрит новую помощь Украине не позднее конца апреля. РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T16:33

2024-04-08T16:33

2024-04-08T16:33

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831870802_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_192c0281681305552099e478a3cb86dd.jpg

ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит надеется, что американский конгресс одобрит новую помощь Украине не позднее конца апреля. "Я очень надеюсь, мы все надеемся, что дополнительная помощь пройдет не позднее конца этого месяца", - сообщила она на конференции по случаю 75-летия НАТО в Вашингтоне. Администрация США в декабре прошлого года исчерпала возможности по предоставлению вооружений Украине, в текущем году был передан лишь один пакет помощи на 300 миллионов долларов. Одобрения ожидает запрос Белого дома о выделении 60 миллиардов долларов для Киева. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240401/zelenskiy-1936968622.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, сша, нато