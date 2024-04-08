https://ria.ru/20240408/ukraina-1938634724.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе - РИА Новости, 08.04.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе

Взрыв прогремел в Одессе на юге Украины, сообщает в понедельник украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T16:02

2024-04-08T16:02

2024-04-08T16:02

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Взрыв прогремел в Одессе на юге Украины, сообщает в понедельник украинский телеканал "Общественное". Ранее в понедельник телеканал "Общественное" уже сообщал о взрывах в Одессе. "В Одессе снова прогремел взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области тревога не объявлена. Официальной информации о взрыве пока не поступало.

https://ria.ru/20240406/zelenskiy-1938299656.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

одесса

украина

одесская область

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