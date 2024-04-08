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В США предложили радикальный способ решения конфликта на Украине - РИА Новости, 08.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:46 08.04.2024
https://ria.ru/20240408/ukraina-1938625002.html
В США предложили радикальный способ решения конфликта на Украине
В США предложили радикальный способ решения конфликта на Украине - РИА Новости, 08.04.2024
В США предложили радикальный способ решения конфликта на Украине
Североатлантический альянс должен отказаться от идеи принять Украину в члены для установления мира, заявил американский экономист Джеффри Сакс в интервью Global РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T15:46
2024-04-08T15:46
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
москва
вооруженные силы украины
нато
обсе
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Североатлантический альянс должен отказаться от идеи принять Украину в члены для установления мира, заявил американский экономист Джеффри Сакс в интервью Global times."Что действительно нужно Украине, так это переговоры между США и Россией по вопросам безопасности, включая обещание, что НАТО не будет расширяться, принимая Украину в качестве члена", — предложил он.По мнению экономиста, только при таком сценарии можно будет достичь мира и сделать Украину безопасной. Он также добавил, что американцы не хотят продолжать вооружать ВСУ."Одним словом, НАТО следовало бы распустить в 1990 году, и история была бы совсем другой, гораздо более мирной, основанной на сотрудничестве и продуктивной, и с гораздо меньшим количеством войн. На смену НАТО должна была прийти ОБСЕ", — резюмировал он.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. В Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом остается достижение целей спецоперации, но пока это возможно только военным путем.
https://ria.ru/20240407/zelenskiy-1938300974.html
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в мире, украина, россия, москва, вооруженные силы украины, нато, обсе
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Москва, Вооруженные силы Украины, НАТО, ОБСЕ
В США предложили радикальный способ решения конфликта на Украине

Джеффри Сакс: НАТО должна пообещать не принимать Украину в альянс

© AP Photo / LibkosВоеннослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© AP Photo / Libkos
Военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Североатлантический альянс должен отказаться от идеи принять Украину в члены для установления мира, заявил американский экономист Джеффри Сакс в интервью Global times.
"Что действительно нужно Украине, так это переговоры между США и Россией по вопросам безопасности, включая обещание, что НАТО не будет расширяться, принимая Украину в качестве члена", — предложил он.
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По мнению экономиста, только при таком сценарии можно будет достичь мира и сделать Украину безопасной. Он также добавил, что американцы не хотят продолжать вооружать ВСУ.
"Одним словом, НАТО следовало бы распустить в 1990 году, и история была бы совсем другой, гораздо более мирной, основанной на сотрудничестве и продуктивной, и с гораздо меньшим количеством войн. На смену НАТО должна была прийти ОБСЕ", — резюмировал он.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. В Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом остается достижение целей спецоперации, но пока это возможно только военным путем.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияМоскваВооруженные силы УкраиныНАТООБСЕ
 
 
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