https://ria.ru/20240408/ukraina-1938605094.html

Дания выделила Украине новый транш помощи

Дания выделила Украине новый транш помощи - РИА Новости, 08.04.2024

Дания выделила Украине новый транш помощи

Правительство Дании предоставило Украине финансовую помощь в размере 5,8 миллиона долларов для восстановления энергетической инфраструктуры, сообщает датское... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T14:54

2024-04-08T14:54

2024-04-08T17:35

в мире

украина

дания

рустем умеров

владимир зеленский

денис шмыгаль

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Правительство Дании предоставило Украине финансовую помощь в размере 5,8 миллиона долларов для восстановления энергетической инфраструктуры, сообщает датское министерство иностранных дел в пресс-релизе. "С датской стороны мы сейчас предоставляем 40 миллионов датских крон (5,8 миллиона долларов - ред.), которые должны способствовать необходимому восстановлению, чтобы Украина могла поддерживать энергоснабжение", - приводятся слова министра по вопросам сотрудничества в области развития и глобальной климатической политики Дана Йоргенсена в пресс-релизе. Также в пресс-релизе отмечается, что ранее Дания оказывала поддержку в восстановлении разрушенных энергетических объектов через фонд энергетической поддержки Украины, который координирует закупку и поставку оборудования украинским компаниям и коммунальным предприятиям. Ранее глава украинского минобороны Рустем Умеров сообщал, что Дания выделила Украине новый пакет военной помощи на 337 миллионов долларов, а датская газета B.T. со ссылкой на заявление главы минобороны королевства Троельса Лунда Поульсена, встретившегося с Владимиром Зеленским на Украине, сообщала, что датские власти увеличат производство дронов в рамках помощи Украине. Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявлял, что правительство совместно с партнерами направили 2,3 миллиарда долларов на восстановление и защиту энергообъектов страны.

https://ria.ru/20240408/frantsiya-1938580798.html

https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html

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в мире, украина, дания, рустем умеров, владимир зеленский, денис шмыгаль