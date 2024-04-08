https://ria.ru/20240408/ukraina-1938605094.html
Дания выделила Украине новый транш помощи
Дания выделила Украине новый транш помощи - РИА Новости, 08.04.2024
Дания выделила Украине новый транш помощи
Правительство Дании предоставило Украине финансовую помощь в размере 5,8 миллиона долларов для восстановления энергетической инфраструктуры, сообщает датское... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T14:54
2024-04-08T14:54
2024-04-08T17:35
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Правительство Дании предоставило Украине финансовую помощь в размере 5,8 миллиона долларов для восстановления энергетической инфраструктуры, сообщает датское министерство иностранных дел в пресс-релизе. "С датской стороны мы сейчас предоставляем 40 миллионов датских крон (5,8 миллиона долларов - ред.), которые должны способствовать необходимому восстановлению, чтобы Украина могла поддерживать энергоснабжение", - приводятся слова министра по вопросам сотрудничества в области развития и глобальной климатической политики Дана Йоргенсена в пресс-релизе. Также в пресс-релизе отмечается, что ранее Дания оказывала поддержку в восстановлении разрушенных энергетических объектов через фонд энергетической поддержки Украины, который координирует закупку и поставку оборудования украинским компаниям и коммунальным предприятиям. Ранее глава украинского минобороны Рустем Умеров сообщал, что Дания выделила Украине новый пакет военной помощи на 337 миллионов долларов, а датская газета B.T. со ссылкой на заявление главы минобороны королевства Троельса Лунда Поульсена, встретившегося с Владимиром Зеленским на Украине, сообщала, что датские власти увеличат производство дронов в рамках помощи Украине. Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявлял, что правительство совместно с партнерами направили 2,3 миллиарда долларов на восстановление и защиту энергообъектов страны.
https://ria.ru/20240408/frantsiya-1938580798.html
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в мире, украина, дания, рустем умеров, владимир зеленский, денис шмыгаль
В мире, Украина, Дания, Рустем Умеров, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль
Дания выделила Украине новый транш помощи
Дания выделила Украине транш на восстановление энергетической инфраструктуры
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Правительство Дании предоставило Украине финансовую помощь в размере 5,8 миллиона долларов для восстановления энергетической инфраструктуры, сообщает датское министерство иностранных дел в пресс-релизе.
«
"С датской стороны мы сейчас предоставляем 40 миллионов датских крон (5,8 миллиона долларов - ред.), которые должны способствовать необходимому восстановлению, чтобы Украина могла поддерживать энергоснабжение", - приводятся слова министра по вопросам сотрудничества в области развития и глобальной климатической политики Дана Йоргенсена в пресс-релизе.
Также в пресс-релизе отмечается, что ранее Дания оказывала поддержку в восстановлении разрушенных энергетических объектов через фонд энергетической поддержки Украины, который координирует закупку и поставку оборудования украинским компаниям и коммунальным предприятиям.
Ранее глава украинского минобороны Рустем Умеров сообщал, что Дания выделила Украине новый пакет военной помощи на 337 миллионов долларов, а датская газета B.T. со ссылкой на заявление главы минобороны королевства Троельса Лунда Поульсена, встретившегося с Владимиром Зеленским на Украине, сообщала, что датские власти увеличат производство дронов в рамках помощи Украине.
Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявлял, что правительство совместно с партнерами направили 2,3 миллиарда долларов на восстановление и защиту энергообъектов страны.