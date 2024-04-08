https://ria.ru/20240408/ukraina-1938603676.html

Экс-чиновник Госдепа обвинил Украину в отсутствии элементарной логики

Экс-чиновник Госдепа обвинил Украину в отсутствии элементарной логики - РИА Новости, 08.04.2024

Экс-чиновник Госдепа обвинил Украину в отсутствии элементарной логики

Цель Украины по возвращению утраченных территорий, скорее всего, нереалистична, заявил экс-чиновник госдепартамента США Джон Завалес в издании Responsible... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T14:51

2024-04-08T14:51

2024-04-08T14:51

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Цель Украины по возвращению утраченных территорий, скорее всего, нереалистична, заявил экс-чиновник госдепартамента США Джон Завалес в издании Responsible Statecraft. По словам Завалеса, заявления администрации президента США Джо Байдена по Украине зачастую противоречивы и иногда лишены элементарной логики. "Прежде чем одобрить дополнительную военную помощь Украине, законодателям следует, желательно в ходе слушаний с чиновниками из администрации..., задать ряд важных вопросов", - пишет бывшее должностное лицо. Завалес предлагает конгрессменам уточнить, что для Белого дома представляет собой победа в конфликте и насколько она достижима с военной точки зрения. "Вопрос заключается в том, является ли эта цель (возвращение Украиной территорий) в какой-либо мере реалистичной. Поскольку ответ, скорее всего, отрицательный, продолжать разбрасываться жизнями в качестве показного жеста аморально, а также бессмысленно", - подчеркивает бывший чиновник. По его мнению, конгресс должен рассмотреть отдельный законопроект о гуманитарной помощи Украине. По мнению Завалеса, диалог о помощи Киеву может привести к уменьшению размера пакета военной помощи, из которого исключат боеприпасы большей дальности и авиацию. "Эти системы, которые позволяют наносить удары на территории России, могут побудить Украину преследовать нереалистичные условия победы, что приведет к снижению вероятности дипломатического урегулирования конфликта", - подчеркивает экс-чиновник. Администрация США в декабре прошлого года исчерпала возможности по предоставлению вооружений Украине, в текущем году был передан лишь один пакет помощи на 300 миллионов долларов. Одобрения ожидает запрос Белого дома о выделении 60 миллиардов долларов для Киева. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240406/byudzhet-1938138202.html

https://ria.ru/20240407/zelenskiy-1938300974.html

https://ria.ru/20240406/nato-1938134549.html

https://ria.ru/20240328/svo-1935939843.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, сша, россия, джо байден, сергей лавров, нато