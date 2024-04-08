https://ria.ru/20240408/ukraina-1938587241.html

СМИ: украинский бизнес пожаловался на взаимодействие с военкоматами

СМИ: украинский бизнес пожаловался на взаимодействие с военкоматами - РИА Новости, 08.04.2024

СМИ: украинский бизнес пожаловался на взаимодействие с военкоматами

Украинский бизнес пожаловался на взаимодействие с военкоматами, письма с жалобами направлены министру цифровой трансформации Михаилу Федорову и министру обороны РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T14:05

2024-04-08T14:05

2024-04-08T14:05

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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Украинский бизнес пожаловался на взаимодействие с военкоматами, письма с жалобами направлены министру цифровой трансформации Михаилу Федорову и министру обороны Рустему Умерову, сообщает в понедельник украинская версия журнала Forbes. "Члены Европейской бизнес-ассоциации (EBA) просят ввести процедуру электронной коммуникации бизнеса с территориальными центрами комплектации и социальной поддержки (военкоматы – ред.). Предприниматели жалуются на сложность процесса, отсутствие четких процедур, необходимость физического посещения военкоматов. Соответствующее письмо EBA направило министру цифровой трансформации Михаилу Федорову и министру обороны Рустему Умерову", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. По данным издания, бизнес страдает от регулярных рейдов сотрудников военкоматов, что мешает вести бизнес. На прошлой неделе на Украине был снижен возраст для мобилизации с 27 до 25 лет. Кроме того, Владимир Зеленский подписал закон о ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе, а также еще один закон о создании "электронного кабинета призывника", через который можно будет рассылать повестки в онлайн-формате. Как считает подозреваемый на Украине в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский, Зеленский намерено принял эти законы в спешном порядке, не дожидаясь принятия законопроекта о мобилизации, куда также включены подобные нормы, ради продолжения финансирования ВСУ конгрессом США. На Украине никак не могут принять законопроект о мобилизации. Первый вариант был отправлен на доработку, а второй был принял в первом чтении в начале февраля. В отличие от предыдущей версии, он не предусматривает призыв инвалидов, но существенно ужесточает сам процесс. Согласно новому проекту, военнообязанные должны являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Повестка может быть направлена через электронный кабинет призывника. Если в установленный срок военнообязанный не явился в военкомат, ему могут ограничить право выезда за границу, право управления транспортным средством, арестовать счета. Законопроект также обязывает граждан от 18 до 60 лет в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы. Документ предусматривает демобилизацию через 36 месяцев по решению ставки верховного главнокомандующего. Ряд депутатов Рады раскритиковали этот пункт, отметив, что в нем есть лазейка для затягивания процесса.

https://ria.ru/20240316/voenkomy-1933530157.html

https://ria.ru/20240110/pravitelstvo-1920418222.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины