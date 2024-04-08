https://ria.ru/20240408/ukraina-1938585772.html

Лукашенко выразил недоумение политикой Украины в отношении Белоруссии

Лукашенко выразил недоумение политикой Украины в отношении Белоруссии - РИА Новости, 08.04.2024

Лукашенко выразил недоумение политикой Украины в отношении Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не понимает, зачем украинцам обострять отношения с Минском, но Владимир Зеленский пытается "цеплять нас и... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T14:01

2024-04-08T14:01

2024-04-08T14:01

специальная военная операция на украине

в мире

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александр лукашенко

владимир зеленский

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не понимает, зачем украинцам обострять отношения с Минском, но Владимир Зеленский пытается "цеплять нас и пристегивать непонятно к каким процессам". Он акцентировал внимание на информационной войне в регионе и вокруг Белоруссии, в частности. При этом Лукашенко отметил, что есть определенные радикально настроенные силы, западные кураторы белорусских оппозиционеров, которые хотели бы довести ситуацию до вооруженного противостояния. "Этих бедолаг забросили в Украину, назвали "полком Калиновского". Там больше сотни человек. Как они воюют, мы тоже знаем. Правда, я не совсем понимаю украинцев - зачем им обострять отношения с Беларусью. В этой ситуации, когда два государства, один народ фактически, столкнулись лоб в лоб, всегда нужна третья сила. И в данном случае так вырисовывалось, что Беларусь и России нужна будет такая - миролюбивая, спокойная, и Украине", - приводит словам белорусского президента госагентство Белта. Он отметил, что "пусть тонко, аккуратно, но даже Володя Зеленский начинает цеплять нас и пристегивать непонятно к каким процессам". "Вот я не знаю, Владимиру Александровичу Зеленскому, зачем это. Посмотрите на поведение президента России. Он очень аккуратен, осторожен. Он понимает: рано или поздно, все равно к миру придем. Какой мир будет, - это уже зависит от них, это не наш вопрос. Но Беларусь спокойная, миролюбивая им нужна будет", - сказал Лукашенко. Он отметил, что Украина начинает "подкручивать, подвинчивать". "И я не могу в этом плане обидеться на военных (украинских - ред.). Военные как раз себя ведут более-менее аккуратно, осторожно. Хотя они делают свое дело, грязное дело - с этими терактами, атаками и прочее. Мы это хорошо знаем по границе с Украиной", - сказал белорусский лидер.

https://ria.ru/20240401/zaverbovannye-1937215284.html

https://ria.ru/20240220/belorussiya-1928492008.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, украина, александр лукашенко, владимир зеленский