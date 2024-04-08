Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко выразил недоумение политикой Украины в отношении Белоруссии - РИА Новости, 08.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:01 08.04.2024
https://ria.ru/20240408/ukraina-1938585772.html
Лукашенко выразил недоумение политикой Украины в отношении Белоруссии
Лукашенко выразил недоумение политикой Украины в отношении Белоруссии - РИА Новости, 08.04.2024
Лукашенко выразил недоумение политикой Украины в отношении Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не понимает, зачем украинцам обострять отношения с Минском, но Владимир Зеленский пытается "цеплять нас и... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T14:01
2024-04-08T14:01
специальная военная операция на украине
в мире
белоруссия
украина
александр лукашенко
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862102927_0:0:1560:878_1920x0_80_0_0_1931280337cede908d74ef2e9f86ea62.jpg
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не понимает, зачем украинцам обострять отношения с Минском, но Владимир Зеленский пытается "цеплять нас и пристегивать непонятно к каким процессам". Он акцентировал внимание на информационной войне в регионе и вокруг Белоруссии, в частности. При этом Лукашенко отметил, что есть определенные радикально настроенные силы, западные кураторы белорусских оппозиционеров, которые хотели бы довести ситуацию до вооруженного противостояния. "Этих бедолаг забросили в Украину, назвали "полком Калиновского". Там больше сотни человек. Как они воюют, мы тоже знаем. Правда, я не совсем понимаю украинцев - зачем им обострять отношения с Беларусью. В этой ситуации, когда два государства, один народ фактически, столкнулись лоб в лоб, всегда нужна третья сила. И в данном случае так вырисовывалось, что Беларусь и России нужна будет такая - миролюбивая, спокойная, и Украине", - приводит словам белорусского президента госагентство Белта. Он отметил, что "пусть тонко, аккуратно, но даже Володя Зеленский начинает цеплять нас и пристегивать непонятно к каким процессам". "Вот я не знаю, Владимиру Александровичу Зеленскому, зачем это. Посмотрите на поведение президента России. Он очень аккуратен, осторожен. Он понимает: рано или поздно, все равно к миру придем. Какой мир будет, - это уже зависит от них, это не наш вопрос. Но Беларусь спокойная, миролюбивая им нужна будет", - сказал Лукашенко. Он отметил, что Украина начинает "подкручивать, подвинчивать". "И я не могу в этом плане обидеться на военных (украинских - ред.). Военные как раз себя ведут более-менее аккуратно, осторожно. Хотя они делают свое дело, грязное дело - с этими терактами, атаками и прочее. Мы это хорошо знаем по границе с Украиной", - сказал белорусский лидер.
https://ria.ru/20240401/zaverbovannye-1937215284.html
https://ria.ru/20240220/belorussiya-1928492008.html
белоруссия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862102927_148:0:1314:875_1920x0_80_0_0_ccc7f503e57f960654ff8f0e04415c59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, украина, александр лукашенко, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Белоруссия, Украина, Александр Лукашенко, Владимир Зеленский
Лукашенко выразил недоумение политикой Украины в отношении Белоруссии

Лукашенко заявил, что не понимает, зачем Киеву обострять отношения с Минском

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Беларуси Александр Лукашенко
Президент Беларуси Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Беларуси Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не понимает, зачем украинцам обострять отношения с Минском, но Владимир Зеленский пытается "цеплять нас и пристегивать непонятно к каким процессам".
Он акцентировал внимание на информационной войне в регионе и вокруг Белоруссии, в частности. При этом Лукашенко отметил, что есть определенные радикально настроенные силы, западные кураторы белорусских оппозиционеров, которые хотели бы довести ситуацию до вооруженного противостояния.
Сотрудники правоохранительных органов - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
СМИ: в Белоруссии задержали местных жителей, завербованных на Украине
1 апреля, 22:40
"Этих бедолаг забросили в Украину, назвали "полком Калиновского". Там больше сотни человек. Как они воюют, мы тоже знаем. Правда, я не совсем понимаю украинцев - зачем им обострять отношения с Беларусью. В этой ситуации, когда два государства, один народ фактически, столкнулись лоб в лоб, всегда нужна третья сила. И в данном случае так вырисовывалось, что Беларусь и России нужна будет такая - миролюбивая, спокойная, и Украине", - приводит словам белорусского президента госагентство Белта.
Он отметил, что "пусть тонко, аккуратно, но даже Володя Зеленский начинает цеплять нас и пристегивать непонятно к каким процессам". "Вот я не знаю, Владимиру Александровичу Зеленскому, зачем это. Посмотрите на поведение президента России. Он очень аккуратен, осторожен. Он понимает: рано или поздно, все равно к миру придем. Какой мир будет, - это уже зависит от них, это не наш вопрос. Но Беларусь спокойная, миролюбивая им нужна будет", - сказал Лукашенко.
Он отметил, что Украина начинает "подкручивать, подвинчивать". "И я не могу в этом плане обидеться на военных (украинских - ред.). Военные как раз себя ведут более-менее аккуратно, осторожно. Хотя они делают свое дело, грязное дело - с этими терактами, атаками и прочее. Мы это хорошо знаем по границе с Украиной", - сказал белорусский лидер.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
Лукашенко заявил, что Белоруссию пытаются втянуть в войну
20 февраля, 15:13
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреБелоруссияУкраинаАлександр ЛукашенкоВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала