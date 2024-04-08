https://ria.ru/20240408/ukraina-1938585772.html
Лукашенко выразил недоумение политикой Украины в отношении Белоруссии
Лукашенко выразил недоумение политикой Украины в отношении Белоруссии - РИА Новости, 08.04.2024
Лукашенко выразил недоумение политикой Украины в отношении Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не понимает, зачем украинцам обострять отношения с Минском, но Владимир Зеленский пытается "цеплять нас и... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T14:01
2024-04-08T14:01
2024-04-08T14:01
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не понимает, зачем украинцам обострять отношения с Минском, но Владимир Зеленский пытается "цеплять нас и пристегивать непонятно к каким процессам". Он акцентировал внимание на информационной войне в регионе и вокруг Белоруссии, в частности. При этом Лукашенко отметил, что есть определенные радикально настроенные силы, западные кураторы белорусских оппозиционеров, которые хотели бы довести ситуацию до вооруженного противостояния. "Этих бедолаг забросили в Украину, назвали "полком Калиновского". Там больше сотни человек. Как они воюют, мы тоже знаем. Правда, я не совсем понимаю украинцев - зачем им обострять отношения с Беларусью. В этой ситуации, когда два государства, один народ фактически, столкнулись лоб в лоб, всегда нужна третья сила. И в данном случае так вырисовывалось, что Беларусь и России нужна будет такая - миролюбивая, спокойная, и Украине", - приводит словам белорусского президента госагентство Белта. Он отметил, что "пусть тонко, аккуратно, но даже Володя Зеленский начинает цеплять нас и пристегивать непонятно к каким процессам". "Вот я не знаю, Владимиру Александровичу Зеленскому, зачем это. Посмотрите на поведение президента России. Он очень аккуратен, осторожен. Он понимает: рано или поздно, все равно к миру придем. Какой мир будет, - это уже зависит от них, это не наш вопрос. Но Беларусь спокойная, миролюбивая им нужна будет", - сказал Лукашенко. Он отметил, что Украина начинает "подкручивать, подвинчивать". "И я не могу в этом плане обидеться на военных (украинских - ред.). Военные как раз себя ведут более-менее аккуратно, осторожно. Хотя они делают свое дело, грязное дело - с этими терактами, атаками и прочее. Мы это хорошо знаем по границе с Украиной", - сказал белорусский лидер.
https://ria.ru/20240401/zaverbovannye-1937215284.html
https://ria.ru/20240220/belorussiya-1928492008.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, украина, александр лукашенко, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Белоруссия, Украина, Александр Лукашенко, Владимир Зеленский
Лукашенко выразил недоумение политикой Украины в отношении Белоруссии
Лукашенко заявил, что не понимает, зачем Киеву обострять отношения с Минском
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не понимает, зачем украинцам обострять отношения с Минском, но Владимир Зеленский пытается "цеплять нас и пристегивать непонятно к каким процессам".
Он акцентировал внимание на информационной войне в регионе и вокруг Белоруссии, в частности. При этом Лукашенко отметил, что есть определенные радикально настроенные силы, западные кураторы белорусских оппозиционеров, которые хотели бы довести ситуацию до вооруженного противостояния.
"Этих бедолаг забросили в Украину, назвали "полком Калиновского". Там больше сотни человек. Как они воюют, мы тоже знаем. Правда, я не совсем понимаю украинцев - зачем им обострять отношения с Беларусью. В этой ситуации, когда два государства, один народ фактически, столкнулись лоб в лоб, всегда нужна третья сила. И в данном случае так вырисовывалось, что Беларусь и России
нужна будет такая - миролюбивая, спокойная, и Украине", - приводит словам белорусского президента госагентство Белта.
Он отметил, что "пусть тонко, аккуратно, но даже Володя Зеленский начинает цеплять нас и пристегивать непонятно к каким процессам". "Вот я не знаю, Владимиру Александровичу Зеленскому, зачем это. Посмотрите на поведение президента России. Он очень аккуратен, осторожен. Он понимает: рано или поздно, все равно к миру придем. Какой мир будет, - это уже зависит от них, это не наш вопрос. Но Беларусь спокойная, миролюбивая им нужна будет", - сказал Лукашенко.
Он отметил, что Украина начинает "подкручивать, подвинчивать". "И я не могу в этом плане обидеться на военных (украинских - ред.). Военные как раз себя ведут более-менее аккуратно, осторожно. Хотя они делают свое дело, грязное дело - с этими терактами, атаками и прочее. Мы это хорошо знаем по границе с Украиной", - сказал белорусский лидер.