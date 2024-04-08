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На Украине заподозрили экс-чиновников в сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 08.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:54 08.04.2024
https://ria.ru/20240408/ukraina-1938558733.html
На Украине заподозрили экс-чиновников в сотрудничестве с Россией
На Украине заподозрили экс-чиновников в сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 08.04.2024
На Украине заподозрили экс-чиновников в сотрудничестве с Россией
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в понедельник в Telegram-канале, что задержала в Харькове шестерых бывших сотрудников украинских проектных... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T12:54
2024-04-08T12:54
специальная военная операция на украине
в мире
россия
харьков
служба безопасности украины
украина
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в понедельник в Telegram-канале, что задержала в Харькове шестерых бывших сотрудников украинских проектных институтов, которые якобы за средства из России разрабатывали документацию для модернизации нескольких российских АЭС. "СБУ задержала в Харькове инженеров-проектировщиков… Задержаны шесть бывших чиновников проектных институтов Украины", - говорится в сообщении. По данным следствия, задержанные якобы по заказу России разрабатывали научно-исследовательскую и проектную документацию для модернизации российских Курской, Ростовской, Нововоронежской и Балаковской атомных электростанций. Как сообщает СБУ, задержанные подозреваются в сотрудничестве с РФ, им грозит до 12 лет лишения свободы.
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в мире, россия, харьков, служба безопасности украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Харьков, Служба безопасности Украины, Украина
На Украине заподозрили экс-чиновников в сотрудничестве с Россией

СБУ задержала экс-сотрудников проектных институтов по подозрению в работе на РФ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в понедельник в Telegram-канале, что задержала в Харькове шестерых бывших сотрудников украинских проектных институтов, которые якобы за средства из России разрабатывали документацию для модернизации нескольких российских АЭС.
"СБУ задержала в Харькове инженеров-проектировщиков… Задержаны шесть бывших чиновников проектных институтов Украины", - говорится в сообщении.
По данным следствия, задержанные якобы по заказу России разрабатывали научно-исследовательскую и проектную документацию для модернизации российских Курской, Ростовской, Нововоронежской и Балаковской атомных электростанций.
Как сообщает СБУ, задержанные подозреваются в сотрудничестве с РФ, им грозит до 12 лет лишения свободы.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияХарьковСлужба безопасности УкраиныУкраина
 
 
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