https://ria.ru/20240408/ukraina-1938558733.html

На Украине заподозрили экс-чиновников в сотрудничестве с Россией

На Украине заподозрили экс-чиновников в сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 08.04.2024

На Украине заподозрили экс-чиновников в сотрудничестве с Россией

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в понедельник в Telegram-канале, что задержала в Харькове шестерых бывших сотрудников украинских проектных... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T12:54

2024-04-08T12:54

2024-04-08T12:54

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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в понедельник в Telegram-канале, что задержала в Харькове шестерых бывших сотрудников украинских проектных институтов, которые якобы за средства из России разрабатывали документацию для модернизации нескольких российских АЭС. "СБУ задержала в Харькове инженеров-проектировщиков… Задержаны шесть бывших чиновников проектных институтов Украины", - говорится в сообщении. По данным следствия, задержанные якобы по заказу России разрабатывали научно-исследовательскую и проектную документацию для модернизации российских Курской, Ростовской, Нововоронежской и Балаковской атомных электростанций. Как сообщает СБУ, задержанные подозреваются в сотрудничестве с РФ, им грозит до 12 лет лишения свободы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, харьков, служба безопасности украины, украина