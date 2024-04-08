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В Николаевской области повредили ЛЭП
В Николаевской области повредили ЛЭП - РИА Новости, 08.04.2024
В Николаевской области повредили ЛЭП
Линии электропередачи повреждены в Николаевской области на юге Украины, 15 населенных пунктов остались без света, сообщил глава областной военной администрации... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T07:46
2024-04-08T07:46
2024-04-08T07:46
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Линии электропередачи повреждены в Николаевской области на юге Украины, 15 населенных пунктов остались без света, сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким в своем Telegram-канале. "Обломками сбитого БПЛА повреждены линии электропередачи. В результате обесточены 14 населенных пунктов и один частично. Ведутся работы по восстановлению электроснабжения", - написал Ким. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, россия, николаевская область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Николаевская область, Украина, Вооруженные силы Украины
В Николаевской области повредили ЛЭП
ОВА: в Николаевской области повредили ЛЭП, 15 населенных пунктов обесточены