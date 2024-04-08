https://ria.ru/20240408/turtsiya-1938550151.html
Турция подала заявку на участие в российско-китайской лунной станции
Турция подала заявку на участие в российско-китайской лунной станции - РИА Новости, 08.04.2024
Турция подала заявку на участие в российско-китайской лунной станции
Турция и другие страны хотят присоединиться к российско-китайскому проекту Международной научной лунной станции, сообщил директор Института космических... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T12:22
2024-04-08T12:22
2024-04-08T12:47
турция
россия
китай
институт космических исследований
космос - риа наука
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95482/11/954821167_0:147:1814:1167_1920x0_80_0_0_88074fe71237c293a15b707234c6444a.jpg
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Турция и другие страны хотят присоединиться к российско-китайскому проекту Международной научной лунной станции, сообщил директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"."В рамках международной лунной станции планируется участие и других стран, это не только российско-китайская или китайско-российская станция. Есть заявки на участие в станции от Турции, например, и от других стран", — сказал ученый.По его словам, в азиатском регионе много амбициозных крупных стран с приличными бюджетами, которые заинтересованы в космических исследованиях с дальней перспективой.Москва и Пекин планируют развернуть создание совместной Международной научной лунной станции в два этапа с 2025 года. В ее состав войдут исследовательский, энергетический, взлетно-посадочный, орбитальный и экспериментальный модули, а также командный центр, передающий спутник, телекоммуникационная станция и модули для верификации технологий и наблюдения. Цель проекта — проведение многопрофильных и многоцелевых научно-исследовательских работ, включая исследование и использование Луны.
https://ria.ru/20240408/stantsii-1938551213.html
https://ria.ru/20240306/ustanovka-1931352274.html
турция
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95482/11/954821167_32:0:1783:1313_1920x0_80_0_0_d53db64c1783b22dfcd28ffd66a296c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, россия, китай, институт космических исследований, космос - риа наука, в мире
Турция, Россия, Китай, Институт космических исследований, Космос - РИА Наука, В мире
Турция подала заявку на участие в российско-китайской лунной станции
ИКИ РАН: Турция подала заявку на участие в лунной станции, создаваемой РФ и КНР