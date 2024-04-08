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Турция подала заявку на участие в российско-китайской лунной станции - РИА Новости, 08.04.2024
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12:22 08.04.2024 (обновлено: 12:47 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/turtsiya-1938550151.html
Турция подала заявку на участие в российско-китайской лунной станции
Турция подала заявку на участие в российско-китайской лунной станции - РИА Новости, 08.04.2024
Турция подала заявку на участие в российско-китайской лунной станции
Турция и другие страны хотят присоединиться к российско-китайскому проекту Международной научной лунной станции, сообщил директор Института космических... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T12:22
2024-04-08T12:47
турция
россия
китай
институт космических исследований
космос - риа наука
в мире
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Турция и другие страны хотят присоединиться к российско-китайскому проекту Международной научной лунной станции, сообщил директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"."В рамках международной лунной станции планируется участие и других стран, это не только российско-китайская или китайско-российская станция. Есть заявки на участие в станции от Турции, например, и от других стран", — сказал ученый.По его словам, в азиатском регионе много амбициозных крупных стран с приличными бюджетами, которые заинтересованы в космических исследованиях с дальней перспективой.Москва и Пекин планируют развернуть создание совместной Международной научной лунной станции в два этапа с 2025 года. В ее состав войдут исследовательский, энергетический, взлетно-посадочный, орбитальный и экспериментальный модули, а также командный центр, передающий спутник, телекоммуникационная станция и модули для верификации технологий и наблюдения. Цель проекта — проведение многопрофильных и многоцелевых научно-исследовательских работ, включая исследование и использование Луны.
https://ria.ru/20240408/stantsii-1938551213.html
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турция, россия, китай, институт космических исследований, космос - риа наука, в мире
Турция, Россия, Китай, Институт космических исследований, Космос - РИА Наука, В мире
Турция подала заявку на участие в российско-китайской лунной станции

ИКИ РАН: Турция подала заявку на участие в лунной станции, создаваемой РФ и КНР

© Fotolia / marqs Флаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© Fotolia / marqs
Флаг Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Турция и другие страны хотят присоединиться к российско-китайскому проекту Международной научной лунной станции, сообщил директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
"В рамках международной лунной станции планируется участие и других стран, это не только российско-китайская или китайско-российская станция. Есть заявки на участие в станции от Турции, например, и от других стран", — сказал ученый.
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По его словам, в азиатском регионе много амбициозных крупных стран с приличными бюджетами, которые заинтересованы в космических исследованиях с дальней перспективой.
Москва и Пекин планируют развернуть создание совместной Международной научной лунной станции в два этапа с 2025 года. В ее состав войдут исследовательский, энергетический, взлетно-посадочный, орбитальный и экспериментальный модули, а также командный центр, передающий спутник, телекоммуникационная станция и модули для верификации технологий и наблюдения.
Цель проекта — проведение многопрофильных и многоцелевых научно-исследовательских работ, включая исследование и использование Луны.
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ТурцияРоссияКитайИнститут космических исследованийКосмос - РИА НаукаВ мире
 
 
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