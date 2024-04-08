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Источник: Турция изучит данные о связанной с украинскими кол-центрами фирме - РИА Новости, 08.04.2024
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12:06 08.04.2024
https://ria.ru/20240408/turtsiya-1938544218.html
Источник: Турция изучит данные о связанной с украинскими кол-центрами фирме
Источник: Турция изучит данные о связанной с украинскими кол-центрами фирме - РИА Новости, 08.04.2024
Источник: Турция изучит данные о связанной с украинскими кол-центрами фирме
Турция ознакомлена через СМИ с информацией ФСБ РФ о регистрации на территории страны компании, через которую украинские колл-центры похищали деньги у россиян,... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T12:06
2024-04-08T12:06
турция
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
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АНКАРА, 8 апр – РИА Новости. Турция ознакомлена через СМИ с информацией ФСБ РФ о регистрации на территории страны компании, через которую украинские колл-центры похищали деньги у россиян, изучит её, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах страны. Ранее в ФСБ сообщили о задержании пятерых мошенников, причастных к "организации и функционированию незаконного виртуального узла связи", использовавшегося украинскими колл-центрами для хищений у россиян на сумму более 7 миллиардов рублей, деньги шли на финансирование ВСУ. Фигуранты обеспечивали работу специального оборудования, которое позволяло подменять номера звонивших из-за рубежа аферистов на российские, уточнили в МВД. Компания, через которую украинские колл-центры похищали деньги у россиян, зарегистрирована в Турции, следует из видео допроса одной из задержанных мошенниц, опубликованного Центром общественных связей ФСБ России. "Мы ознакомлены с этой информацией по СМИ. Изучим её, это пока всё, что я могу сказать", - сообщил собеседник агентства.
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турция, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины
Турция, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины
Источник: Турция изучит данные о связанной с украинскими кол-центрами фирме

Турция изучит информацию ФСБ о компании, связанной с украинскими кол-центрами

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаг Турции в Стамбуле
Флаг Турции в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Флаг Турции в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 8 апр – РИА Новости. Турция ознакомлена через СМИ с информацией ФСБ РФ о регистрации на территории страны компании, через которую украинские колл-центры похищали деньги у россиян, изучит её, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах страны.
Ранее в ФСБ сообщили о задержании пятерых мошенников, причастных к "организации и функционированию незаконного виртуального узла связи", использовавшегося украинскими колл-центрами для хищений у россиян на сумму более 7 миллиардов рублей, деньги шли на финансирование ВСУ. Фигуранты обеспечивали работу специального оборудования, которое позволяло подменять номера звонивших из-за рубежа аферистов на российские, уточнили в МВД. Компания, через которую украинские колл-центры похищали деньги у россиян, зарегистрирована в Турции, следует из видео допроса одной из задержанных мошенниц, опубликованного Центром общественных связей ФСБ России.
"Мы ознакомлены с этой информацией по СМИ. Изучим её, это пока всё, что я могу сказать", - сообщил собеседник агентства.
Задержание мошенников, причастных к хищению средств у россиян
ФСБ показала видео задержания мошенников, причастных к хищению средств
Вчера, 10:57
 
ТурцияРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Вооруженные силы Украины
 
 
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