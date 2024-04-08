https://ria.ru/20240408/turtsiya-1938483319.html
Турция надеется, что туристы не испытают проблем с оплатой, заявил источник
Турция надеется, что туристы не испытают проблем с оплатой, заявил источник - РИА Новости, 08.04.2024
Турция надеется, что туристы не испытают проблем с оплатой, заявил источник
Анкара рассчитывает, что российские туристы не испытают проблем с оплатой услуг на курортах Турции в летний сезон, сектор находится в контакте с банками,... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T06:02
2024-04-08T06:02
2024-04-08T06:02
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АНКАРА, 8 апр - РИА Новости. Анкара рассчитывает, что российские туристы не испытают проблем с оплатой услуг на курортах Турции в летний сезон, сектор находится в контакте с банками, сообщил РИА Новости источник в одном из госбанков страны. Турецкие отели не могут получить плату за проживание гостей из России, а туристические компании не могут отправить взносы за участие в московской международной отраслевой выставке из-за платёжных проблем, вызванных санкциями против РФ, сообщила газета Aydınık со ссылкой на заместителя председателя партии Vatan ("Родина"), кандидата в главы муниципалитета Антальи Сердара Ускюплю. "Скоро сезон, сектор ждёт прибытия традиционно большого числа российских туристов. Проблема обсуждалась с сектором, были выслушаны их предложения. Будет сделано всё, чтобы не было проблем, мы в контакте с туристическим сектором", - сообщил собеседник агентства.
https://ria.ru/20240408/turtsiya-1938478653.html
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россия, турция, в мире
Турция надеется, что туристы не испытают проблем с оплатой, заявил источник
Анкара рассчитывает, что российские туристы не испытают проблем с оплатой услуг