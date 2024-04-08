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Проблемы с переводами в Турцию не коснулись энергетики, сообщил источник - РИА Новости, 08.04.2024
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04:07 08.04.2024 (обновлено: 04:22 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/turtsiya-1938478653.html
Проблемы с переводами в Турцию не коснулись энергетики, сообщил источник
Проблемы с переводами в Турцию не коснулись энергетики, сообщил источник - РИА Новости, 08.04.2024
Проблемы с переводами в Турцию не коснулись энергетики, сообщил источник
Имеющиеся проблемы по банковским переводам из РФ в Турцию пока не коснулись энергетического сотрудничества Анкары и Москвы, но рисков исключать нельзя, сообщил... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T04:07
2024-04-08T04:22
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сша
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владимир путин
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АНКАРА, 8 апр - РИА Новости. Имеющиеся проблемы по банковским переводам из РФ в Турцию пока не коснулись энергетического сотрудничества Анкары и Москвы, но рисков исключать нельзя, сообщил РИА Новости источник в одном из госбанков страны. Посол РФ в Турции Алексей Ерхов ранее сообщал РИА Новости, что американцы "терроризируют" турецкий бизнес, работающий с Россией, а давление на эти компании со стороны Вашингтона противоречит нормам межгосударственного общения. Дипломат уточнил, что проблема с платёжными переводами из России в Турцию во многом сохраняется, продолжается работа по её урегулированию. При этом источник в банковском секторе подчёркивал в беседе с РИА Новости, что США предупреждают турецкие частные банки о необходимости тщательной проверки платёжных переводов, доходит до угрожающего тона. "Это проекты государственного уровня, они реализуются в штатном режиме. Пока мы не слышали о наличии проблем именно в госпроектах. Но риски, именно исходя из банковской системы, всегда есть", - уточнил собеседник агентства. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьёзный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20240402/turtsiya-1937130871.html
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россия, сша, москва, алексей ерхов, владимир путин, турция, в мире
Россия, США, Москва, Алексей Ерхов, Владимир Путин, Турция, В мире
Проблемы с переводами в Турцию не коснулись энергетики, сообщил источник

Проблемы с переводами из России в Турцию пока не коснулись энергосотрудничества

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Турции
Государственные флаги России и Турции - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Государственные флаги России и Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 8 апр - РИА Новости. Имеющиеся проблемы по банковским переводам из РФ в Турцию пока не коснулись энергетического сотрудничества Анкары и Москвы, но рисков исключать нельзя, сообщил РИА Новости источник в одном из госбанков страны.
Посол РФ в Турции Алексей Ерхов ранее сообщал РИА Новости, что американцы "терроризируют" турецкий бизнес, работающий с Россией, а давление на эти компании со стороны Вашингтона противоречит нормам межгосударственного общения. Дипломат уточнил, что проблема с платёжными переводами из России в Турцию во многом сохраняется, продолжается работа по её урегулированию. При этом источник в банковском секторе подчёркивал в беседе с РИА Новости, что США предупреждают турецкие частные банки о необходимости тщательной проверки платёжных переводов, доходит до угрожающего тона.
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"Это проекты государственного уровня, они реализуются в штатном режиме. Пока мы не слышали о наличии проблем именно в госпроектах. Но риски, именно исходя из банковской системы, всегда есть", - уточнил собеседник агентства.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьёзный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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