Проблемы с переводами в Турцию не коснулись энергетики, сообщил источник
Проблемы с переводами из России в Турцию пока не коснулись энергосотрудничества
Государственные флаги России и Турции. Архивное фото
АНКАРА, 8 апр - РИА Новости. Имеющиеся проблемы по банковским переводам из РФ в Турцию пока не коснулись энергетического сотрудничества Анкары и Москвы, но рисков исключать нельзя, сообщил РИА Новости источник в одном из госбанков страны.
Посол РФ в Турции Алексей Ерхов ранее сообщал РИА Новости, что американцы "терроризируют" турецкий бизнес, работающий с Россией, а давление на эти компании со стороны Вашингтона противоречит нормам межгосударственного общения. Дипломат уточнил, что проблема с платёжными переводами из России в Турцию во многом сохраняется, продолжается работа по её урегулированию. При этом источник в банковском секторе подчёркивал в беседе с РИА Новости, что США предупреждают турецкие частные банки о необходимости тщательной проверки платёжных переводов, доходит до угрожающего тона.
"Система так не сможет". В Турции решили судьбу Эрдогана
2 апреля, 08:00
"Это проекты государственного уровня, они реализуются в штатном режиме. Пока мы не слышали о наличии проблем именно в госпроектах. Но риски, именно исходя из банковской системы, всегда есть", - уточнил собеседник агентства.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьёзный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.