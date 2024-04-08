https://ria.ru/20240408/trevoga-1938473240.html
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 08.04.2024
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в Ровненской и Хмельницкой областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T01:56
2024-04-08T01:56
2024-04-08T01:56
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Ровненской и Хмельницкой областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В Хмельницкой области сигнал тревоги прозвучал в 01.39 мск, в Ровненской - в 01.46 мск. Ранее тревога объявлялась в Киевской, Винницкой, Житомирской, Одесской, Кировоградской, Черниговской, Сумской и Николаевской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240407/vsu-1938460106.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, хмельницкая область, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Хмельницкая область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В Ровненской и Хмельницкой областях объявили воздушную тревогу