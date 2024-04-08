https://ria.ru/20240408/trevoga-1938468305.html

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 08.04.2024

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в Одесской, Кировоградской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T00:03

2024-04-08T00:03

2024-04-08T00:03

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Одесской, Кировоградской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В Одесской области сигнал тревоги прозвучал в 23.47 мск, в Кировоградской и Черниговской - в 23.51 мск. Ранее тревога была объявлена в Сумской и Николаевской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240407/vsu-1938460106.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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черниговская область

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в мире, россия, черниговская область, украина, вооруженные силы украины