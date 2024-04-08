"Росатом" обратился в арбитраж с исками к Финляндии на три миллиарда евро
"Росатом" обратился в международный арбитраж с исками к Финляндии на 3 млрд евро
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. "Росатом" обратился в международный арбитраж с исками к Финляндии примерно на три миллиарда евро из-за отказа Хельсинки от строительства АЭС "Ханхикиви-1", следует из отчетности группы "Атомэнергопром" по МСФО за прошлый год.
"По состоянию на отчетную дату требования организаций группы на общую сумму около трех миллиардов евро находятся на рассмотрении международных арбитражей", — говорится в документе.
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В апреле 2022-го проектная компания Fennovoima Oy, в которой 34 процента принадлежали "Росатому", уведомила российскую сторону о расторжении контракта на строительство АЭС "Ханхикиви-1" в Финляндии.
Как заявили в "Атомэнергпроме", в июле 2022 года Fennovoima Oy обратилась к ним с различными требованиями, в том числе о взыскании по гарантиям возврата авансов по ЕРС-контракту на общую сумму 1,7 миллиарда евро. Организации группы не согласны с этим, поэтому спор рассматривается в международном арбитраже.
Помимо этого, "Атомэнергпром" требует досрочно вернуть займ, предоставленный Fennovoima, а также компенсацию стоимости принадлежащих группе активов из-за расторжения соглашения акционеров. Номинальная стоимость займа — 920,5 миллиона евро.
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Проект "Ханхикиви-1" предусматривал сооружение одноблочной АЭС на основе современного реактора российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+, мощностью 1200 мегаватт. Заказчиком, владельцем и оператором будущей станции выступала финская проектная компания Fennovoima Oy, а генеральным поставщиком — RAOS Project (входит в "Росатом").
В декабре 2022 года Международный совет по разрешению споров (Dispute Review Board, DRB) отказал финской стороне в предъявлении финансовых претензий "Росатому" в ситуации с АЭС "Ханхикиви-1".
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