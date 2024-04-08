https://ria.ru/20240408/trebovaniya-1938687900.html

"Росатом" обратился в арбитраж с исками к Финляндии на три миллиарда евро

"Росатом" обратился в арбитраж с исками к Финляндии на три миллиарда евро - РИА Новости, 08.04.2024

"Росатом" обратился в арбитраж с исками к Финляндии на три миллиарда евро

"Росатом" обратился в международный арбитраж с исками к Финляндии примерно на три миллиарда евро из-за отказа Хельсинки от строительства АЭС "Ханхикиви-1",... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T18:27

2024-04-08T18:27

2024-04-08T19:45

экономика

финляндия

хельсинки

россия

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

аэс "ханхикиви-1"

fennovoima

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. "Росатом" обратился в международный арбитраж с исками к Финляндии примерно на три миллиарда евро из-за отказа Хельсинки от строительства АЭС "Ханхикиви-1", следует из отчетности группы "Атомэнергопром" по МСФО за прошлый год."По состоянию на отчетную дату требования организаций группы на общую сумму около трех миллиардов евро находятся на рассмотрении международных арбитражей", — говорится в документе.Как заявили в "Атомэнергпроме", в июле 2022 года Fennovoima Oy обратилась к ним с различными требованиями, в том числе о взыскании по гарантиям возврата авансов по ЕРС-контракту на общую сумму 1,7 миллиарда евро. Организации группы не согласны с этим, поэтому спор рассматривается в международном арбитраже.Помимо этого, "Атомэнергпром" требует досрочно вернуть займ, предоставленный Fennovoima, а также компенсацию стоимости принадлежащих группе активов из-за расторжения соглашения акционеров. Номинальная стоимость займа — 920,5 миллиона евро. Проект "Ханхикиви-1" предусматривал сооружение одноблочной АЭС на основе современного реактора российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+, мощностью 1200 мегаватт. Заказчиком, владельцем и оператором будущей станции выступала финская проектная компания Fennovoima Oy, а генеральным поставщиком — RAOS Project (входит в "Росатом"). В декабре 2022 года Международный совет по разрешению споров (Dispute Review Board, DRB) отказал финской стороне в предъявлении финансовых претензий "Росатому" в ситуации с АЭС "Ханхикиви-1".

https://ria.ru/20240118/aes-1921963038.html

https://ria.ru/20231222/fortum-1917430080.html

https://ria.ru/20230414/finlyandiya-1865367170.html

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экономика, финляндия, хельсинки, россия, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аэс "ханхикиви-1", fennovoima, атомэнергопром