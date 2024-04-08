Рейтинг@Mail.ru
"Росатом" обратился в арбитраж с исками к Финляндии на три миллиарда евро - РИА Новости, 08.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:27 08.04.2024 (обновлено: 19:45 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/trebovaniya-1938687900.html
"Росатом" обратился в арбитраж с исками к Финляндии на три миллиарда евро
"Росатом" обратился в арбитраж с исками к Финляндии на три миллиарда евро - РИА Новости, 08.04.2024
"Росатом" обратился в арбитраж с исками к Финляндии на три миллиарда евро
"Росатом" обратился в международный арбитраж с исками к Финляндии примерно на три миллиарда евро из-за отказа Хельсинки от строительства АЭС "Ханхикиви-1",... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T18:27
2024-04-08T19:45
экономика
финляндия
хельсинки
россия
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
аэс "ханхикиви-1"
fennovoima
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152647/19/1526471909_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e23fdc54ea5ef35d958b3b2d44766e20.jpg
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. "Росатом" обратился в международный арбитраж с исками к Финляндии примерно на три миллиарда евро из-за отказа Хельсинки от строительства АЭС "Ханхикиви-1", следует из отчетности группы "Атомэнергопром" по МСФО за прошлый год."По состоянию на отчетную дату требования организаций группы на общую сумму около трех миллиардов евро находятся на рассмотрении международных арбитражей", — говорится в документе.Как заявили в "Атомэнергпроме", в июле 2022 года Fennovoima Oy обратилась к ним с различными требованиями, в том числе о взыскании по гарантиям возврата авансов по ЕРС-контракту на общую сумму 1,7 миллиарда евро. Организации группы не согласны с этим, поэтому спор рассматривается в международном арбитраже.Помимо этого, "Атомэнергпром" требует досрочно вернуть займ, предоставленный Fennovoima, а также компенсацию стоимости принадлежащих группе активов из-за расторжения соглашения акционеров. Номинальная стоимость займа — 920,5 миллиона евро. Проект "Ханхикиви-1" предусматривал сооружение одноблочной АЭС на основе современного реактора российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+, мощностью 1200 мегаватт. Заказчиком, владельцем и оператором будущей станции выступала финская проектная компания Fennovoima Oy, а генеральным поставщиком — RAOS Project (входит в "Росатом"). В декабре 2022 года Международный совет по разрешению споров (Dispute Review Board, DRB) отказал финской стороне в предъявлении финансовых претензий "Росатому" в ситуации с АЭС "Ханхикиви-1".
https://ria.ru/20240118/aes-1921963038.html
https://ria.ru/20231222/fortum-1917430080.html
https://ria.ru/20230414/finlyandiya-1865367170.html
финляндия
хельсинки
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152647/19/1526471909_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_11e40d982b4d9e25c0ba7153ee8c6140.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, финляндия, хельсинки, россия, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аэс "ханхикиви-1", fennovoima, атомэнергопром
Экономика, Финляндия, Хельсинки, Россия, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", АЭС "Ханхикиви-1", Fennovoima, Атомэнергопром
"Росатом" обратился в арбитраж с исками к Финляндии на три миллиарда евро

"Росатом" обратился в международный арбитраж с исками к Финляндии на 3 млрд евро

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Логотип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. "Росатом" обратился в международный арбитраж с исками к Финляндии примерно на три миллиарда евро из-за отказа Хельсинки от строительства АЭС "Ханхикиви-1", следует из отчетности группы "Атомэнергопром" по МСФО за прошлый год.
"По состоянию на отчетную дату требования организаций группы на общую сумму около трех миллиардов евро находятся на рассмотрении международных арбитражей", — говорится в документе.
Кандидат в президенты Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
Стубб назвал ошибкой проект АЭС "Ханхикиви-1"
18 января, 00:50

В апреле 2022-го проектная компания Fennovoima Oy, в которой 34 процента принадлежали "Росатому", уведомила российскую сторону о расторжении контракта на строительство АЭС "Ханхикиви-1" в Финляндии.

Как заявили в "Атомэнергпроме", в июле 2022 года Fennovoima Oy обратилась к ним с различными требованиями, в том числе о взыскании по гарантиям возврата авансов по ЕРС-контракту на общую сумму 1,7 миллиарда евро. Организации группы не согласны с этим, поэтому спор рассматривается в международном арбитраже.
Помимо этого, "Атомэнергпром" требует досрочно вернуть займ, предоставленный Fennovoima, а также компенсацию стоимости принадлежащих группе активов из-за расторжения соглашения акционеров. Номинальная стоимость займа — 920,5 миллиона евро.
Офис компании Fortum - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
СМИ: в Финляндии ищут замену российскому топливу для АЭС "Ловииса"
22 декабря 2023, 12:03
Проект "Ханхикиви-1" предусматривал сооружение одноблочной АЭС на основе современного реактора российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+, мощностью 1200 мегаватт. Заказчиком, владельцем и оператором будущей станции выступала финская проектная компания Fennovoima Oy, а генеральным поставщиком — RAOS Project (входит в "Росатом").
В декабре 2022 года Международный совет по разрешению споров (Dispute Review Board, DRB) отказал финской стороне в предъявлении финансовых претензий "Росатому" в ситуации с АЭС "Ханхикиви-1".
Флаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
Россия перекрыла Финляндии кислород
14 апреля 2023, 15:47
 
ЭкономикаФинляндияХельсинкиРоссияАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"АЭС "Ханхикиви-1"FennovoimaАтомэнергопром
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала