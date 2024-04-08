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Путин поручил продумать мероприятия для рекламы отечественных товаров
Путин поручил продумать мероприятия для рекламы отечественных товаров - РИА Новости, 08.04.2024
Путин поручил продумать мероприятия для рекламы отечественных товаров
Президент России Владимир Путин поручил кабмину подумать над проведением мероприятия с участием иностранных блогеров для продвижения российской продукции. РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T18:23
2024-04-08T18:23
2024-04-08T18:37
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину подумать над проведением мероприятия с участием иностранных блогеров для продвижения российской продукции.Соответствующий перечень поручений по итогам пленарного заседания форума "Сильные идеи для нового времени" опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов": при участии правительства Москвы рассмотреть возможность проведения масштабного мероприятия, направленного на продвижение отечественной продукции, в том числе с участием ведущих иностранных блогеров и с возможностью ее продаж в онлайн-формате", - говорится в поручении.Доклад нужно предоставить до 1 октября 2024 года, ответственные - премьер-министр Михаил Мишустин и гендиректор "Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов" Светлана Чупшева.
https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html
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политика, россия, москва, михаил мишустин
Политика, Россия, Москва, Михаил Мишустин
Путин поручил продумать мероприятия для рекламы отечественных товаров
Путин поручил подумать над участием зарубежных блогеров в продвижении товаров РФ