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Путин поручил продумать мероприятия для рекламы отечественных товаров

Путин поручил продумать мероприятия для рекламы отечественных товаров - РИА Новости, 08.04.2024

Путин поручил продумать мероприятия для рекламы отечественных товаров

Президент России Владимир Путин поручил кабмину подумать над проведением мероприятия с участием иностранных блогеров для продвижения российской продукции. РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T18:23

2024-04-08T18:23

2024-04-08T18:37

политика

россия

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михаил мишустин

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину подумать над проведением мероприятия с участием иностранных блогеров для продвижения российской продукции.Соответствующий перечень поручений по итогам пленарного заседания форума "Сильные идеи для нового времени" опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов": при участии правительства Москвы рассмотреть возможность проведения масштабного мероприятия, направленного на продвижение отечественной продукции, в том числе с участием ведущих иностранных блогеров и с возможностью ее продаж в онлайн-формате", - говорится в поручении.Доклад нужно предоставить до 1 октября 2024 года, ответственные - премьер-министр Михаил Мишустин и гендиректор "Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов" Светлана Чупшева.

https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html

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политика, россия, москва, михаил мишустин