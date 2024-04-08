https://ria.ru/20240408/toplivo-1938513977.html

Путин дал поручения по топливу для перевозчиков по коридору "Север — Юг"

Путин дал поручения по топливу для перевозчиков по коридору "Север — Юг" - РИА Новости, 08.04.2024

Путин дал поручения по топливу для перевозчиков по коридору "Север — Юг"

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с комиссией Госсовета по направлению "Транспорт" обеспечить равные условия при заправке топливом РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T10:32

2024-04-08T10:32

2024-04-08T10:32

экономика

россия

владимир путин

михаил мишустин

алексей цыденов

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с комиссией Госсовета по направлению "Транспорт" обеспечить равные условия при заправке топливом для автоперевозчиков всех стран коридора "Север-Юг" на территориях этих государств, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с комиссией Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Транспорт"... принять меры, направленные на обеспечение равных условий в части, касающейся стоимости и объемов приобретаемого топлива, для российских автомобильных перевозчиков и автомобильных перевозчиков иностранных государств, через территории которых проходит международный транспортный коридор "Север — Юг", при заправке транспортных средств на территориях этих государств", - сказано в поручении. Доклад следует подготовить до 1 июня 2024 года. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и Алексей Цыденов.

https://ria.ru/20240401/zakon-1937003933.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин, алексей цыденов