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Путин дал поручения по топливу для перевозчиков по коридору "Север — Юг" - РИА Новости, 08.04.2024
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10:32 08.04.2024
https://ria.ru/20240408/toplivo-1938513977.html
Путин дал поручения по топливу для перевозчиков по коридору "Север — Юг"
Путин дал поручения по топливу для перевозчиков по коридору "Север — Юг" - РИА Новости, 08.04.2024
Путин дал поручения по топливу для перевозчиков по коридору "Север — Юг"
Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с комиссией Госсовета по направлению "Транспорт" обеспечить равные условия при заправке топливом РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T10:32
2024-04-08T10:32
экономика
россия
владимир путин
михаил мишустин
алексей цыденов
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с комиссией Госсовета по направлению "Транспорт" обеспечить равные условия при заправке топливом для автоперевозчиков всех стран коридора "Север-Юг" на территориях этих государств, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с комиссией Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Транспорт"... принять меры, направленные на обеспечение равных условий в части, касающейся стоимости и объемов приобретаемого топлива, для российских автомобильных перевозчиков и автомобильных перевозчиков иностранных государств, через территории которых проходит международный транспортный коридор "Север — Юг", при заправке транспортных средств на территориях этих государств", - сказано в поручении. Доклад следует подготовить до 1 июня 2024 года. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и Алексей Цыденов.
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экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин, алексей цыденов
Экономика, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Алексей Цыденов
Путин дал поручения по топливу для перевозчиков по коридору "Север — Юг"

Путин поручил уравнять условия заправки топливом в рамках коридора "Север — Юг"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтозаправочная станция
Автозаправочная станция - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с комиссией Госсовета по направлению "Транспорт" обеспечить равные условия при заправке топливом для автоперевозчиков всех стран коридора "Север-Юг" на территориях этих государств, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с комиссией Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Транспорт"... принять меры, направленные на обеспечение равных условий в части, касающейся стоимости и объемов приобретаемого топлива, для российских автомобильных перевозчиков и автомобильных перевозчиков иностранных государств, через территории которых проходит международный транспортный коридор "Север — Юг", при заправке транспортных средств на территориях этих государств", - сказано в поручении.
Доклад следует подготовить до 1 июня 2024 года. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и Алексей Цыденов.
Грузовой поезд - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
В России вступил в силу закон о северном завозе
1 апреля, 00:36
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинМихаил МишустинАлексей Цыденов
 
 
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