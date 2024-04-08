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Температуру в системе отопления Подмосковья снизят в зависимости от погоды - РИА Новости, 08.04.2024
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13:57 08.04.2024 (обновлено: 13:58 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/temperatura-1938584877.html
Температуру в системе отопления Подмосковья снизят в зависимости от погоды
Температуру в системе отопления Подмосковья снизят в зависимости от погоды - РИА Новости, 08.04.2024
Температуру в системе отопления Подмосковья снизят в зависимости от погоды
Уменьшение температуры в системе отопления Подмосковья будет зависеть от температуры воздуха, чем она будет выше, тем ниже будет температура теплоносителя,... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T13:57
2024-04-08T13:58
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
общество
жкх
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Уменьшение температуры в системе отопления Подмосковья будет зависеть от температуры воздуха, чем она будет выше, тем ниже будет температура теплоносителя, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства энергетики Московской области. "Отопление подаётся штатно в соответствии с температурными графиками, которые, в свою очередь, зависят от температуры наружного воздуха. Параметры нормативные", - отметили в ведомстве. Как добавили в ведомстве относительно предстоящего отключения отопления, по нормам законодательства отопительный период должен заканчиваться не ранее дня, следующего за днём окончания пятидневного промежутка, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха была выше 8 градусов Цельсия. Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил журналистам, что столичная система теплоснабжения работает на минимальных параметрах из-за потепления.
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московская область (подмосковье), общество, жкх
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Общество, ЖКХ

Температуру в системе отопления Подмосковья снизят в зависимости от погоды

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкБатарея в жилом доме
Батарея в жилом доме - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Уменьшение температуры в системе отопления Подмосковья будет зависеть от температуры воздуха, чем она будет выше, тем ниже будет температура теплоносителя, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства энергетики Московской области.
"Отопление подаётся штатно в соответствии с температурными графиками, которые, в свою очередь, зависят от температуры наружного воздуха. Параметры нормативные", - отметили в ведомстве.
Как добавили в ведомстве относительно предстоящего отключения отопления, по нормам законодательства отопительный период должен заканчиваться не ранее дня, следующего за днём окончания пятидневного промежутка, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха была выше 8 градусов Цельсия.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил журналистам, что столичная система теплоснабжения работает на минимальных параметрах из-за потепления.
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