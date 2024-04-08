https://ria.ru/20240408/temperatura-1938584877.html

Температуру в системе отопления Подмосковья снизят в зависимости от погоды

Температуру в системе отопления Подмосковья снизят в зависимости от погоды - РИА Новости, 08.04.2024

Температуру в системе отопления Подмосковья снизят в зависимости от погоды

Уменьшение температуры в системе отопления Подмосковья будет зависеть от температуры воздуха, чем она будет выше, тем ниже будет температура теплоносителя,... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T13:57

2024-04-08T13:57

2024-04-08T13:58

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

общество

жкх

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1900881097_0:331:3054:2048_1920x0_80_0_0_0b5ea3a626e1a8884fd05f4dbce8597a.jpg

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Уменьшение температуры в системе отопления Подмосковья будет зависеть от температуры воздуха, чем она будет выше, тем ниже будет температура теплоносителя, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства энергетики Московской области. "Отопление подаётся штатно в соответствии с температурными графиками, которые, в свою очередь, зависят от температуры наружного воздуха. Параметры нормативные", - отметили в ведомстве. Как добавили в ведомстве относительно предстоящего отключения отопления, по нормам законодательства отопительный период должен заканчиваться не ранее дня, следующего за днём окончания пятидневного промежутка, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха была выше 8 градусов Цельсия. Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил журналистам, что столичная система теплоснабжения работает на минимальных параметрах из-за потепления.

https://ria.ru/20240405/dogovory-1938135713.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), общество, жкх