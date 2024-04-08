https://ria.ru/20240408/telemeditsina-1938528349.html
Эксперт рассказал об импортозамещении в сфере телемедицины
Эксперт рассказал об импортозамещении в сфере телемедицины - РИА Новости, 08.04.2024
Эксперт рассказал об импортозамещении в сфере телемедицины
Импортозамещение в сфере телемедицины, в частности, при производстве техники для предрейсовых осмотров водителей и предсменных осмотров работников разных... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T11:21
2024-04-08T11:21
2024-04-08T11:21
экономика
технологии
китай
армения
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Импортозамещение в сфере телемедицины, в частности, при производстве техники для предрейсовых осмотров водителей и предсменных осмотров работников разных специальностей, можно обеспечить, опираясь на технологии, которые использует Китай, и доработать их, заявил РИА Новости гендиректор компании "Предрейсовый" Сергей Виноградов. Сегодня на рынке существует несколько компаний, которые проводят предрейсовые и предсменные осмотры работников. Медицинские осмотры востребованы как в дистанционном режиме (как раз с использованием технологий телемедицины), так и в очном, пояснил Виноградов. Заказчиками выступают крупные, средние и мелкие компании с собственным автопарком (от маркетплейсов до банков), а также строители и сотрудники компаний, которые занимаются перевозкой опасных грузов. Список можно и дополнить, говорит предприниматель. "Как предприниматель я бы пошел самым коротким и эффективным, на мой взгляд, путем: "скопировал" бы технологию у тех же китайцев, доработал бы ее в соответствии с нашими реалиями и начал свое производство в России", - сказал собеседник агентства. "Алкотестеры, используемые всеми подобными системами, собираются в Армении. Термометры производятся в Китае, кроме того, и вся "начинка" - китайского производства. Если говорить о том, что произведено именно в России, остаются провод для подключения и корпус для аппарата. Программы для обработки данных тоже отечественные, конечно", - заключил Виноградов.
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экономика, технологии, китай, армения, россия
Экономика, Технологии, Китай, Армения, Россия
Эксперт рассказал об импортозамещении в сфере телемедицины
Эксперт: технологии КНР в телемедицине можно адаптировать под реалии России
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Импортозамещение в сфере телемедицины, в частности, при производстве техники для предрейсовых осмотров водителей и предсменных осмотров работников разных специальностей, можно обеспечить, опираясь на технологии, которые использует Китай, и доработать их, заявил РИА Новости гендиректор компании "Предрейсовый" Сергей Виноградов.
Сегодня на рынке существует несколько компаний, которые проводят предрейсовые и предсменные осмотры работников. Медицинские осмотры востребованы как в дистанционном режиме (как раз с использованием технологий телемедицины), так и в очном, пояснил Виноградов. Заказчиками выступают крупные, средние и мелкие компании с собственным автопарком (от маркетплейсов до банков), а также строители и сотрудники компаний, которые занимаются перевозкой опасных грузов. Список можно и дополнить, говорит предприниматель.
«
"Как предприниматель я бы пошел самым коротким и эффективным, на мой взгляд, путем: "скопировал" бы технологию у тех же китайцев, доработал бы ее в соответствии с нашими реалиями и начал свое производство в России", - сказал собеседник агентства.
"Алкотестеры, используемые всеми подобными системами, собираются в Армении. Термометры производятся в Китае, кроме того, и вся "начинка" - китайского производства. Если говорить о том, что произведено именно в России, остаются провод для подключения и корпус для аппарата. Программы для обработки данных тоже отечественные, конечно", - заключил Виноградов.