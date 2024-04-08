https://ria.ru/20240408/svetofory-1938507403.html

"Умные" светофоры установят в Татарстане

"Умные" светофоры установят в Татарстане - РИА Новости, 08.04.2024

"Умные" светофоры установят в Татарстане

Почти два десятка "умных" светофоров установят в Казани и Набережных Челнах в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в 2024 году, сообщает... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T10:17

2024-04-08T10:17

2024-04-08T10:17

республика татарстан

казань

набережные челны

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752710422_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_a3f410385c5b783a8254d9aaccabf5f4.jpg

КАЗАНЬ, 8 апр – РИА Новости. Почти два десятка "умных" светофоров установят в Казани и Набережных Челнах в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в 2024 году, сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана. "В текущем году 19 интеллектуальных транспортных систем (ИТС), так называемых "умных" светофоров, появится на перекрестках Казани и Набережных Челнов. Их внедрение будет проходить в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги", - говорится в сообщении. Миндортранс подчеркивает, что ИТС борются с дорожными заторами, увеличивают среднюю скорость движения и благодаря оптимизации движения транспортных потоков способствуют уменьшению выбросов вредных веществ. В столице Татарстана будет установлено 13 подобных систем. Одним из первых "поумнеет" светофор на перекрестке улиц Карла Маркса – Миславского в центре Казани. Здесь установят контроллер, камеру и шесть пунктов учета интенсивности движения. Светофоры на этом перекрестке будут в реальном времени подстраиваться под дорожную обстановку. Работы планируется завершить до 1 сентября. В Набережных Челнах установят шесть "умных" светофоров. Адаптивная система управления дорожным движением синхронизирует все светофорные объекты, чтобы потоки транспорта преодолевали последующие перекрестки с минимальными задержками. Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании "майских указов" президента страны. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития, таких как "Здравоохранение", "Образование", "Экология", "Демография", "Наука", "Культура", "Жилье и городская среда". В феврале 2024 года глава государства анонсировал новые национальные проекты "Кадры", "Молодежь России", "Продолжительная и активная жизнь", "Семья" и "Экономика данных".

https://ria.ru/20240405/kazanforum-1937982946.html

казань

набережные челны

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

казань, набережные челны, россия