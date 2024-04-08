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"Умные" светофоры установят в Татарстане - РИА Новости, 08.04.2024
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10:17 08.04.2024
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"Умные" светофоры установят в Татарстане
"Умные" светофоры установят в Татарстане - РИА Новости, 08.04.2024
"Умные" светофоры установят в Татарстане
Почти два десятка "умных" светофоров установят в Казани и Набережных Челнах в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в 2024 году, сообщает... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T10:17
2024-04-08T10:17
республика татарстан
казань
набережные челны
россия
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КАЗАНЬ, 8 апр – РИА Новости. Почти два десятка "умных" светофоров установят в Казани и Набережных Челнах в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в 2024 году, сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана. "В текущем году 19 интеллектуальных транспортных систем (ИТС), так называемых "умных" светофоров, появится на перекрестках Казани и Набережных Челнов. Их внедрение будет проходить в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги", - говорится в сообщении. Миндортранс подчеркивает, что ИТС борются с дорожными заторами, увеличивают среднюю скорость движения и благодаря оптимизации движения транспортных потоков способствуют уменьшению выбросов вредных веществ. В столице Татарстана будет установлено 13 подобных систем. Одним из первых "поумнеет" светофор на перекрестке улиц Карла Маркса – Миславского в центре Казани. Здесь установят контроллер, камеру и шесть пунктов учета интенсивности движения. Светофоры на этом перекрестке будут в реальном времени подстраиваться под дорожную обстановку. Работы планируется завершить до 1 сентября. В Набережных Челнах установят шесть "умных" светофоров. Адаптивная система управления дорожным движением синхронизирует все светофорные объекты, чтобы потоки транспорта преодолевали последующие перекрестки с минимальными задержками. Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании "майских указов" президента страны. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития, таких как "Здравоохранение", "Образование", "Экология", "Демография", "Наука", "Культура", "Жилье и городская среда". В феврале 2024 года глава государства анонсировал новые национальные проекты "Кадры", "Молодежь России", "Продолжительная и активная жизнь", "Семья" и "Экономика данных".
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казань, набережные челны, россия
Республика Татарстан, Казань, Набережные Челны, Россия

"Умные" светофоры установят в Татарстане

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкГород Казань
Город Казань - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Город Казань
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КАЗАНЬ, 8 апр – РИА Новости. Почти два десятка "умных" светофоров установят в Казани и Набережных Челнах в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в 2024 году, сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.
"В текущем году 19 интеллектуальных транспортных систем (ИТС), так называемых "умных" светофоров, появится на перекрестках Казани и Набережных Челнов. Их внедрение будет проходить в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги", - говорится в сообщении.
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Миндортранс подчеркивает, что ИТС борются с дорожными заторами, увеличивают среднюю скорость движения и благодаря оптимизации движения транспортных потоков способствуют уменьшению выбросов вредных веществ.
В столице Татарстана будет установлено 13 подобных систем. Одним из первых "поумнеет" светофор на перекрестке улиц Карла Маркса – Миславского в центре Казани. Здесь установят контроллер, камеру и шесть пунктов учета интенсивности движения. Светофоры на этом перекрестке будут в реальном времени подстраиваться под дорожную обстановку. Работы планируется завершить до 1 сентября. В Набережных Челнах установят шесть "умных" светофоров.
Адаптивная система управления дорожным движением синхронизирует все светофорные объекты, чтобы потоки транспорта преодолевали последующие перекрестки с минимальными задержками.
Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании "майских указов" президента страны. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития, таких как "Здравоохранение", "Образование", "Экология", "Демография", "Наука", "Культура", "Жилье и городская среда". В феврале 2024 года глава государства анонсировал новые национальные проекты "Кадры", "Молодежь России", "Продолжительная и активная жизнь", "Семья" и "Экономика данных".
 
Республика ТатарстанКазаньНабережные ЧелныРоссия
 
 
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