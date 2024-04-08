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В Сургуте задержали мужчину, подозреваемого в убийстве бизнесмена - РИА Новости, 08.04.2024
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13:58 08.04.2024 (обновлено: 14:34 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/surgut-1938585017.html
В Сургуте задержали мужчину, подозреваемого в убийстве бизнесмена
В Сургуте задержали мужчину, подозреваемого в убийстве бизнесмена - РИА Новости, 08.04.2024
В Сургуте задержали мужчину, подозреваемого в убийстве бизнесмена
Подозреваемого в убийстве бизнесмена, которого расстреляли на глазах у семьи из огнестрельного оружия, задержали в Сургуте (ХМАО), фигуранту предъявлено... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T13:58
2024-04-08T14:34
происшествия
сургут
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 апр – РИА Новости. Подозреваемого в убийстве бизнесмена, которого расстреляли на глазах у семьи из огнестрельного оружия, задержали в Сургуте (ХМАО), фигуранту предъявлено обвинение, сообщает региональное управление СК РФ в Telegram-канале. "В результате слаженной работы правоохранительных органов местонахождение подозреваемого оперативно было установлено, мужчина задержан сотрудниками уголовного розыска", – говорится в сообщении. Отмечается, что 37-летнему фигуранту предъявлено обвинение, по месту его жительства проведены обыски. Следователи заявили ходатайство перед судом об его аресте. Ранее региональное СУСК информировало, что вечером 4 апреля возле подъезда жилого дома №55 по проспекту Мира в Сургуте прицельными выстрелами из огнестрельного оружия был на месте убит 44-летний мужчина. Подозреваемый скрылся, было возбуждено уголовное дело об убийстве. Как поясняли РИА Новости в пресс-службе областного УМВД, был убит местный индивидуальный предприниматель, его застрелили на глазах у жены и ребенка, а нападавший был в маске. По данным управления по вопросам безопасности администрации Сургута, четыре пули вошли в грудь бизнесмена.
https://ria.ru/20240407/napadenie-1938429281.html
https://ria.ru/20240404/zaderzhanie-1937732846.html
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происшествия, сургут, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Сургут, Следственный комитет России (СК РФ)
В Сургуте задержали мужчину, подозреваемого в убийстве бизнесмена

В Сургуте задержали 37-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве бизнесмена

© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 апр – РИА Новости. Подозреваемого в убийстве бизнесмена, которого расстреляли на глазах у семьи из огнестрельного оружия, задержали в Сургуте (ХМАО), фигуранту предъявлено обвинение, сообщает региональное управление СК РФ в Telegram-канале.
"В результате слаженной работы правоохранительных органов местонахождение подозреваемого оперативно было установлено, мужчина задержан сотрудниками уголовного розыска", – говорится в сообщении.
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Отмечается, что 37-летнему фигуранту предъявлено обвинение, по месту его жительства проведены обыски. Следователи заявили ходатайство перед судом об его аресте.
Ранее региональное СУСК информировало, что вечером 4 апреля возле подъезда жилого дома №55 по проспекту Мира в Сургуте прицельными выстрелами из огнестрельного оружия был на месте убит 44-летний мужчина. Подозреваемый скрылся, было возбуждено уголовное дело об убийстве.
Как поясняли РИА Новости в пресс-службе областного УМВД, был убит местный индивидуальный предприниматель, его застрелили на глазах у жены и ребенка, а нападавший был в маске. По данным управления по вопросам безопасности администрации Сургута, четыре пули вошли в грудь бизнесмена.
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ПроисшествияСургутСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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